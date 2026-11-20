Saudi Pro League- 9. kolo
Al-Ahli - Al-Nassr 3:1 (1:1)
Góly: 45+1. Galeno, 71. Toney (pen.), 75. Ibañez - 14. Ronaldo
Cristiano Ronaldo sa opäť priblížil k magickej méte 1 000 gólov, jeho Al-Nassr ale zápas nezvládol.
Na štadióne Alinma v Jeddahu prehral 1:3 s Al-Ahli v dohrávanom zápase 9. kola saudskoarabskej ligy. Bola to jeho druhá prehra v tejto sezóne.
41-ročný Ronaldo otvoril skóre v 14. minúte. Samú Costa vyhral loptu pred šestnástkou a Ronaldo strelil z prvého dotyku popri Édouardovi Mendym.
VIDEO: Gól Ronalda v zápase Al-Ahli - Al-Nassr
Bol to jeho 986. gól v kariére a deviate v ligovej sezóne. K tisícke mu chýba 14 presných zásahov.
O pár minút mohol byť ešte bližšie. Al-Nassr dostal pokutový kop, no Ronaldo trafil žrď. Bola to jeho druhá penalta po sebe, ktorú nepremenil. V polovici októbra zlyhal aj pri víťazstve 1:0 nad Neomom.
VIDEO: Nepremenená penalta Ronalda
Domáci sa po zahodenej šanci spamätali. Demiralov gól po kontrole VAR neuznali. Vyrovnanie prišlo v nadstavenom čase prvého polčasu. Toney pripravil loptu pre Galena, ktorého strela zo vzdialenosti skončila v hornom rohu.
Po zmene strán rozhodli o výsledku hostia. Zhruba 20 minút pred koncom bol v šestnástke faulovaný Demiral a po kontrole VAR Al-Ahli dostalo pokutový kop, ktorý Toney premenil na 2:1.
Krátko po príchode Kingsleyho Comana na ihrisko za Al-Nassr zvýšil Roger Ibañez hlavou po Galenovom rohu na 3:1.
Al-Nassr zostáva v tabuľke tretí. Za lídrom z Al-Hilalu zaostáva o dva body a ten má zápas k dobru.