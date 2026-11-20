Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa rozhodla upraviť svoj súťažný program a sústrediť sa na ďalší tréningový proces.
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Vynechá tak sobotňajšie preteky slalomu v rakúskom stredisku Gurgl a aj následné podujatia Svetového pohára v Killingtone a Mont Tremblante.
V USA je na programe obrovský slalom a slalom. V Kanade sa idú dva „obráky“.
Po týchto podujatiach sa pôjde nabližšie technická disciplína 20. decembra. V švajčiarskom stredisku St. Moritz bude obrovský slalom. O dva dni neskôr je naplánový slalom vo Francúzsku.
Slovenská lyžiarka sa po vyše 1000-dňovej pauze zavinenej zranením kolena vrátila do kolotoča Svetového pohára.
Pri sezónnej ouvertúre v Söldene obsadila v obrovskom slalome 23. miesto. Má za sebou už aj prvý slalom po takmer troch rokoch v prestížnom seriáli. V Levi skončila na 16. priečke.
Vlhová zdôraznila, že zdravotne je v poriadku, no potrebuje zlepšiť najmä silové schopnosti.
„Na základe analýz môjho pretekového vystúpenia v Levi, následných tréningových dní a aktuálnych kondičných schopností nevyhnutných pre ďalší rozvoj mojej lyžiarskej výkonnosti a ochrany zdravia sme sa s mojím tímom rozhodli obmedziť pretekový program a ďalej pokračovať v tréningu so zameraním na budovanie svalovej hmoty, rozvoj silových schopností a techniku lyžovania v mojich obidvoch hlavných disciplínach.
Vynechám zajtrajšie preteky v Gurgl a následnú cestu do Killingtonu a Mont Tremblant. Zdravotne som v poriadku a s kolenom nemám žiadny limitujúci problém, potrebujem však zásadne zlepšiť svoje silové parametre, ktoré po ťažkých takmer troch rokoch obnovujem z hlbokého mínusu.
Budem naďalej tvrdo pracovať a verím, že sa opäť čoskoro uvidíme,“ uviedla Vlhová vo svojom stanovisku.