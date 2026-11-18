Posledným mladíkom, ktorý dostal príležitosť v slovenskej reprezentácii, je devätnásťročný Tobiáš Pališčák. Obranca Plzne debutoval v závere Ligy národov a tréner Vladimír Weiss v ňom vidí talent, ktorý treba ešte vybrúsiť.
Pred ním dostali šancu desiatky mladých futbalistov. Niektorí sa stali legendami, iní naplnili iba časť veľkých očakávaní. Medzi nimi sú hráči, ktorí zažili najlepšie ligy sveta, majstrovské tituly či veľké turnaje. Jeden bojoval o život, inému tlieskal Lionel Messi a ďalší sa po skončení kariéry stal podnikateľom.
Všetkých spája, že v ére samostatnosti debutovali v slovenskej reprezentácii ešte ako tínedžeri.
Miloš Soboňa (dnes má 51 rokov)
(Za reprezentáciu odohral 3 zápasy, gól nedal)
Rodák z Levíc debutoval v reprezentácii vo veku 19 rokov a 254 dní, čo v roku 1995 znamenalo rekord. Bol najmladší. So Slovanom vyhral štyri slovenské tituly a stal sa oporou.
V roku 1997 gólom v predĺžení rozhodol finále Slovenského pohára. Jednu sezónu pôsobil v Bursaspore, kariéru ukončil v roku 2004 v Petržalke. Mal iba dvadsaťosem rokov.
Po hráčskej kariére jeho život nabral úplne iný smer. Prečo?
„Miloš mal zdravotné problémy s kolenom, ktoré boli jednou z príčin jeho rozhodnutia. Podľa mojich informácií sa dal na dráhu podnikateľa,“ vravel v roku 2004 jeho vtedajší agent Karol Csontó.
Bývalý obranca bol neskôr podpredsedom Československého ústavu zahraničného. Dlhodobo sa venuje podnikaniu. Podľa obchodného registra jeho meno figuruje vo viacerých firmách. Futbalu sa nevenuje.
Marek Hamšík (38 rokov)
(138 zápasov, dal 26 gólov)
Príbeh najlepšieho hráča v dejinách samostatnosti je známy. V národnom tíme debutoval v devätnástich.
Mal iba 17 rokov a 236 dní, keď debutoval v najvyššej talianskej súťaži.
V júli 2007 prestúpil z Brescie do Neapola za približne päť miliónov eur. Vypracoval sa na jedného z najlepších stredopoliarov na svete a stal sa klubovou legendou.
Počas dvanástich rokov odohral za SSC rekordných 519 zápasov a dal 121 gólov. Je jediným Slovákom, ktorý strelil v jednom zápase Serie A tri góly.
V roku 2019 zamieril do Číny, v roku 2021 si vyskúšal krátke angažmán vo Švédsku.
V roku 2022 sa dočkal prvého titulu, keď sa s Trabzonsporom stal majstrom Turecka. Bol vyhlásený za najlepšieho legionára sezóny.
Je rekordérom reprezentácie v počte zápasov (138) i v počte gólov (26). V roku 2023 ukončil hráčsku kariéru a odvtedy je asistentom trénera národného tímu. Má už aj najvyššiu trénerskú licenciu.
Miroslav Stoch (37)
(60/6)
Mal iba šestnásť rokov, keď v drese Nitry debutoval v najvyššej súťaži. Vzápätí prestúpil do akadémie Chelsea. Patril medzi najväčšie talenty. Mal iba devätnásť, keď debutoval v Premier League proti Arsenalu.
Stoch nastúpil v štyroch zápasoch najlepšej ligy sveta, dovedna odohral iba 27 minút. Ďalších osemnásť má na konte v FA Cupe, ktorý v tej sezóne Chelsea aj vyhrala.
V obrovskej konkurencii sa však nepresadil a Chelsea opustil. Krátko pred MS 2010 prestúpil za päť miliónov eur do Fenerbahce Istanbul.
V reprezentácii debutoval v devätnástich. Zahral si na majstrovstvách sveta 2010 aj Európy 2016.
Pamätný je jeho víťazný gól v kvalifikácii o postup na ME proti Španielsku, vtedy úradujúcim majstrom Európy. Dal ho hlavou.
V roku 2012 získal cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól na svete. Tlieskal mu aj Lionel Messi. Hlasovalo zaňho 78 percent všetkých fanúšikov z celkového počtu viac ako 5 miliónov hlasov, čo v prepočte predstavuje približne 3,9 milióna hlasov.
Najmladší hráč v reprezentácii
V ére samostatnosti po roku 1993:
- Leo Sauer (16.12.2005 / 26.03.2024) – 6675 dní
- Tomáš Suslov (07.06.2002 / 18.11.2020) 6739 dní
- Tobiáš Pališčák (25.10.2007 / 16.11.2026) – 6962 dní
- Szilárd Németh (08.08.1977 / 27.03.1996) 6807 dní
- Róbert Vittek (01.04.1982 / 29.05.2001) 6999 dní
- Miroslav Karhan (21.06.1976 / 06.09.1995) 7017 dní
- Miroslav Stoch (19.10.1989 / 10.02.2009) 7055 dní
- Branislav Niňaj (17.05.1994 / 19.11.2013) 7127 dní
- Marek Hamšík (27.07.1987 / 07.02.2007) 7136 dní
- Adam Zreľák (05.05.1994 / 19.11.2013) 7139 dní
- Róbert Boženík (18.11.1999 / 07.06.2019) 7142 dní
- Martin Škrtel (15.12.1984 / 09.07.2004) 7147 dní
- Lukáš Pauschek (09.12.1992 / 15.08.2012) 7190 dní
- Tadeáš Hájovský (30.09.2005 / 07.06.2025) – 7190 dní
- Vladimír Weiss ml. (30.11.1989 / 12.08.2009) 7196 dní
- Miloš Soboňa (25.11.1975 / 16.08.1995) 7205 dní
- László Bénes 09.09.1997 10.06.2017 7215 dní
- Ondrej Duda 05.12.1994 18.11.2014 7289 dní
Preslávil sa však aj viacerými škandálmi, napríklad keď šoféroval pod vplyvom alkoholu. Po jednom z nich ho tréneri vyradili z reprezentácie.
Všade patril istý čas medzi kľúčové postavy a bol produktívny. Majstrovské oslavy zažil v Holandsku (Twente, 2010), Turecku (Fenerbahce, 2011) aj Spojených arabských emirátoch (Al Ain, 2015). V roku 2019 získal titul aj s pražskou Slaviou. Bol to zrejme vrchol jeho kariéry.
Odvtedy začala jeho výkonnosť klesať. Nevyšiel mu návrat do PAOK Solún, trápil sa v poľskom Lubine i v Liberci, kde v roku 2022 potichu ukončil profesionálnu kariéru. Následne dva roky pôsobil v nižších súťažiach v Česku.
Slovensko reprezentoval aj v malom futbale. V tomto roku začal opäť hrávať za treťoligovú Nitru.
Vladimír Weiss ml. (37)
(77/8)
Patril medzi najväčšie hviezdy juniorky Manchestru City, kde pôsobil od pätnástich rokov. V roku 2008 vyhral FA Youth Cup, čo je najprestížnejšia juniorská trofej v Anglicku. Bol hrdinom finále proti Chelsea.
V áčku City však šancu takmer nedostával. V Premier League odohral jeden zápas a ďalšie tri pridal v pohároch. Dal jeden gól. City už v tom čase mali najvyššie ambície a začali s veľkými nákupmi. Weiss sa v obrovskej konkurencii nepresadil a zvolil hosťovanie.
Premier League spoznával v Boltone, potom skúsil angažmán v Glasgow Rangers. Nasledovali Espanyol Barcelona, Pescara a Olympiakos Pireus.
Mal iba dvadsaťštyri rokov, keď ho zlákala katarská liga. Zahral si na majstrovstvách sveta aj dvakrát na európskom šampionáte.
Od roku 2020 bol kľúčovým hráčom a kapitánom slovenského majstra. Ani on sa nevyhol škandálom, viackrát porušil status reprezentanta. V lete ukončil hráčsku kariéru a stal sa asistentom trénera národného tímu.
David Strelec (25)
(44/11)
V národnom tíme debutoval v devätnástich, gól dal v druhom zápase proti Malte. Nemal ešte dvadsať. Prestížny francúzsky športový denník L'Équipe ho v roku 2020 zaradil medzi 50 najlepších hráčov sveta v kategórii do 20 rokov.
V Slovane v ňom videli diamant, v akadémii vynikal. Strelec debutoval v slovenskej lige už v sedemnástich, pod vedením Martina Ševelu. Istú pozíciu v základnej zostave však nemal za trénera Vladimíra Weissa ani predtým počas éry Darka Milaniča či Jána Kozáka mladšieho.
Koncom augusta 2021 zaplatila Spezia Calcio bratislavskému Slovanu za vtedy dvadsaťročného útočníka približne dva a pol milióna eur. V talianskej lige sa však nepresadil, hosťoval v druholigovej Reggine.
V roku 2023 kariéru reštartoval v Slovane. V sezóne 2024/25 sa stal s 20 gólmi najlepším strelcom Niké ligy. V hlavnej fáze Ligy majstrov dal dva góly.
Vlani prestúpil do Middlesbrough FC za 7,5 milióna eur. V druhej lige dal osem gólov v 34 zápasoch. Vlani zažiaril v zápase proti Nemecku. Tento rok sa opäť dostal do krízy, trápi sa v klube i v reprezentácii.
Szilárd Németh (48)
(58/22)
V reprezentácii debutoval v osemnástich. Bol lídrom reprezentácie do 21 rokov, ktorá na ME 2000 postúpila do semifinále.
Mal iba sedemnásť, keď strelil prvý ligový gól v drese Slovana. Spolu dvakrát vyhrali ligu. Ďalšie tituly pridal s Košicami a Interom.
V roku 1997 ho vykúpila pražská Sparta za približne tridsaťpäť miliónov českých korún, čo bol vtedy rekord.
„Budujeme európsky veľkoklub a v ňom potrebujeme mať najväčší československý talent posledných rokov. Raz s ním vyhráme Ligu majstrov,“ veril Rezeš.
Devätnásťročný Németh prichádzal s veľkými ambíciami. „Chcem dať gól v každom zápase,“ citovali ho české médiá. Nedal však ani jeden a po ôsmich zápasoch prestúpil do Košíc.
V konkurencii českých reprezentantov Lokvenca a Siegla sa nepresadil. Kariéru rozbehol v Interi Bratislava, bol najlepším ligovým strelcom.
Zahral si anglickú, nemeckú i francúzsku ligu.
Za Middlesbrough (2001 – 2006) odohral 146 stretnutí a strelil 29 gólov. Až v 65 prípadoch však zasiahol do hry ako náhradník z lavičky. Vyhral anglický Ligový pohár.
Následne angažmán v Štrasburgu označil za najväčší omyl v kariére. Odohral osem zápasov a nedal gól. Jeho kariéru pribrzdili aj zranenia a zdravotné problémy.
V lete 2006 prestúpil do bundesligového Aachenu.
V novembri toho istého roka pri behu pocítil pichanie na ľavej strane pľúc. Vtedy iba 29-ročný útočník mal upchaté cievy.
Počas liečby mu do infúzie dávali aj hadí jed. Németh sa vrátil po 18 mesiacoch, Aachen medzitým vypadol do druhej ligy.
„Nemusel som ležať dlho v nemocnici, ale z kariéry mi to aj tak ustrihlo. Klopem na drevo, že to tak dopadlo, že žijem,“ dodal. V závere kariéry nastupoval za Hainburg.
Potom pracoval ako agent pre Manchester United. Trénoval juniorku Slovana, Komárno a naposledy Rohožník. Súčasnosť? Pôsobí ako televízny expert aj ako taxikár.
László Bénes (28)
(42/2)
V reprezentácii debutoval v devätnástich, za istých okolností mohol reprezentovať aj Maďarsko. Taliansky denník Gazzetta dello Sport ho v roku 2016 zaradil do päťdesiatky najväčších futbalových talentov sveta.
Keď v lete toho istého roka prestúpil zo Žiliny do Borussie Mönchengladbach, vyvolalo to senzáciu. Stal sa najdrahším hráčom, ktorý kedy prestúpil zo slovenskej ligy. Mal vtedy iba osemnásť rokov.
„Keď berieme do úvahy, že doterajšie maximum bolo okolo päť či päť a pol milióna eur, tak táto suma za Bénesa bola oveľa vyššia,“ prezradil jeho agent Karol Csontó. Bénes podpísal zmluvu na päť rokov do júna 2021.
„Žilinčanom však vôbec nešlo o peniaze. Nechceli svojho mladého hráča pustiť len tak hocikam. Išlo im najmä o to, aby sa ďalej rozvíjal. A v Borussii všetci vidíme tento potenciál,“ doplnil Csontó.
V bundeslige strelil gól už v devätnástich, ale v Mönchengladbachu sa skôr trápil. Mal zdravotné problémy. Hosťoval v Holstein Kieli i v Augsburgu, ale hrával striedavo.
Ožil v Hamburger SV, v druhej bundeslige patril medzi najproduktívnejších hráčov. V Union Berlín (2024/25) si opäť zahral bundesligu, ale skôr naskakoval ako náhradník. Ďalšiu sezónu si vyskúšal Kayserispor, v tureckej lige si pripísal sedem gólov. V tejto sezóne pôsobí v belgickom Gente.
Jeho kariéru brzdia aj zranenia. V reprezentácii ešte neodohral zápas, v ktorom by zvlášť upútal.
Tomáš Suslov (24)
(18/1)
Mal iba osemnásť rokov a 164 dní, keď debutoval v reprezentácii. Tomáš Suslov patril medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. Je vzácnym typom hráča, pretože je ľavák a zároveň šikovný driblér.
V Groningene sa už ako tínedžer vyšvihol na lídra tímu, mal aj kapitánsku pásku. Aj to je unikát. V lete 2023 si vytrucoval prestup do Verony, kde sa vyšvihol medzi opory.
„Je to fantasta, futbalový romantik. Takých už v Taliansku nie je veľa,“ opísal ho Tomasso Badio z portálu Hellas Verona.
Ak by bol Suslov na klubovej scéne produktívnejší a efektívnejší, už dnes by hral vo veľkoklube a stál desiatky miliónov. Jeho kariéra je však ako na hojdačke.
Brzdia ho aj zranenia. Suslov zažil v lete turbulentné obdobie. Mal prestúpiť, transfer sa napokon nepodaril a Verona zároveň zostúpila do druhej ligy. V uplynulej edícii Ligy národov patril medzi kľúčové postavy.
„V každom zápase bol najlepší, veril som mu. Je to vynikajúci hráč,“ vyhlásil Weiss.
Tadeáš Hájovský (21)
(1/0)
Svoj prvý a zatiaľ jediný štart za seniorskú reprezentáciu SR absolvoval 7. júna 2025 v prípravnom zápase v Heraklione proti Grécku (1:4) pod vedením trénera Francesca Calzonu.
V čase debutu mal 19 rokov, 8 mesiacov a 8 dní. Defenzívny stredopoliar od osemnástich rokov hráva stabilne za AS Trenčín.
Leo Sauer (20)
(15/1)
Trikrát za sebou dostal cenu pre najlepšieho hráča do 21 rokov, čo je slovenský rekord. Je tiež najmladším Slovákom, ktorý debutoval v seniorskej reprezentácii. Nikto mladší ako on nehral za Slovensko ani na európskom šampionáte.
Leo Sauer prestúpil v lete z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart. Podľa nemeckých médií predstavuje fixná prestupová čiastka necelých 15 miliónov eur, pričom s výkonnostnými bonusmi môže celková suma stúpnuť až na 17 miliónov eur.
Žiaden bundesligový klub nikdy neinvestoval do slovenského futbalistu toľko peňazí. Z tohto pohľadu je Sauer zároveň prvý, ktorý prekročil hranicu desiatich miliónov eur.
„Leo je z nás v reprezentácii najrýchlejší,“ priznal Stanislav Lobotka. Sauer už ukázal svoj potenciál aj v reprezentácii, ale aj jeho brzdia časté zranenia.
Sauer je už tri roky súčasťou seniorského národného tímu. Má na konte pätnásť reprezentačných štartov a dal jeden gól.