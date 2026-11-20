Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
20.11.2026 o 18:00
20. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 20. kola Tipsport ligy, v ktorom HK Nitra privíta na domácom ľade HK DUKLA Trenčín.
Nitra sa po doterajšom priebehu základnej časti nachádza na ôsmom mieste tabuľky. Po devätnástich odohraných zápasoch má na konte 27 bodov a skóre 57:52. V posledných piatich ligových dueloch zaznamenala dve víťazstvá a tri prehry. Najskôr prehrala na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení, následne doma zdolala Banskú Bystricu 5:2. Potom však prišla prehra v Liptovskom Mikuláši 3:6. Nitra nestačila ani na Michalovce, ktorým doma podľahla 1:2, no v poslednom kole si napravila chuť víťazstvom 4:1 na ľade Zvolena.
Trenčianska Dukla je na tom v tabuľke o niečo lepšie. Po devätnástich stretnutiach jej patrí šiesta priečka so ziskom 31 bodov a skóre 54:52. V posledných piatich zápasoch však jej forma nebola ideálna. Najskôr dokázala zvíťaziť na ľade Michaloviec 3:0 a doma zdolala Zvolen 3:1. Potom však prišli tri prehry za sebou. Trenčania podľahli Slovanu Bratislava 3:5, na ľade Spišskej Novej Vsi prehrali 2:3 po predĺžení a v poslednom kole nestačili doma na Prešov, ktorému podľahli 3:4 po predĺžení
Nitra sa po doterajšom priebehu základnej časti nachádza na ôsmom mieste tabuľky. Po devätnástich odohraných zápasoch má na konte 27 bodov a skóre 57:52. V posledných piatich ligových dueloch zaznamenala dve víťazstvá a tri prehry. Najskôr prehrala na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení, následne doma zdolala Banskú Bystricu 5:2. Potom však prišla prehra v Liptovskom Mikuláši 3:6. Nitra nestačila ani na Michalovce, ktorým doma podľahla 1:2, no v poslednom kole si napravila chuť víťazstvom 4:1 na ľade Zvolena.
Trenčianska Dukla je na tom v tabuľke o niečo lepšie. Po devätnástich stretnutiach jej patrí šiesta priečka so ziskom 31 bodov a skóre 54:52. V posledných piatich zápasoch však jej forma nebola ideálna. Najskôr dokázala zvíťaziť na ľade Michaloviec 3:0 a doma zdolala Zvolen 3:1. Potom však prišli tri prehry za sebou. Trenčania podľahli Slovanu Bratislava 3:5, na ľade Spišskej Novej Vsi prehrali 2:3 po predĺžení a v poslednom kole nestačili doma na Prešov, ktorému podľahli 3:4 po predĺžení
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.