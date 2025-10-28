Marián Zeman: Slovan mal v Holandsku na viac. Koniec Weissa nie je téma

BRATISLAVA. Futbalisti bratislavského Slovana majú za sebou prvé dva duely v ligovej fáze Konferenčnej ligy, v ktorých podľahli doma Štrasburgu a naposledy v Alkmaare.
Tento duel a ďalšie veci zo stajne slovenského majstra sme rozobrali v podcaste Futbalnet s odchovancom belasých, bývalým slovenským reprezentantom a v súčasnosti uznávaným televíznym expertom MARIÁNOM ZEMANOM.
Slovan prehral po nevýrazných výkonoch v Alkmaare a s Prešovom. Čo sa deje so slovenským majstrom?
Slovan nemá sezónu, akú by si predstavoval. Všetci sme asi videli Slovan niekde inde. Prišiel ale vynikajúci výkon so Štrasburgom, len treba to brať aj z pohľadu, že súper postavil mužstvo budúcnosti. Chcel hrať to isté, čo v lige. Slovan to využil.
Následne prišlo vynikajúce derby v Trnave, kde Slovanu všetko zahralo do kariet vrátane vylúčenia Mikoviča. Prvý polčas bol absútne vyrovnaný, no druhý vyšiel lepšie Slovanu. Mal som pocit, že by sa to mohlo rozbehnúť a do zápasov budú vstupovať s eufóriou. Práve preto som taký sklamaný z posledných dvoch zápasov.
Výkon v Alkmaare bol sem-tam hodnotený ako bojovný, pričom sme vraj na viac nemali. To si ale absolútne nemyslím.
VIDEO: Podcast Futbalnet s Mariánom Zemanom
Dohromady len dve strely na bránku, taká je bilancia Slovana v posledných dvoch zápasoch. Keď som sa po prehre v Alkmaare spýtal útočníka Andraža Šporara, čo treba zlepšiť, odpovedal, že všetko. Čo môže podľa vás robiť Slovan na trávniku lepšie?
Veľmi mi chýba prechodová fáza, a to v oboch smeroch, do útoku, ale aj do obrany. V Alkmaare to bolo čisto do útoku, kde sme sledovali slabú ofenzívnu aktivitu od mnohých hráčov. S Prešovom chýbala aj prechodová fáza do obrany. Po strate lopty sa traja, štyria hráči do nej vôbec nezapájali.
Od Prešova však bolo sympatické, že ako ďalšie ligové mužstvo prekvapilo Slovan svojim futbalom. Kedysi sa ťažko hľadali tímy, ktoré mohli na Slovane niečo uhrať. V tejto sezóne sa tu ale vo výbornom svetle ukázali Košice, Podbrezová, Skalica a najnovšie aj Prešov. Mužstvá prichádzajú na Slovan a začínajú hrať futbal.
Alkmaar hral so základnou zostavou s vekovým priemerom 22,7 roka, Slovan s priemerom 28,2, čo je takmer šesť rokov rozdiel. Dokáže sa Slovan s takýmto tímom adaptovať na moderný futbal svojho súpera?
Tréner Weiss nikdy nebol typ trénera, ktorý by chcel hrať otvorený futbal. Vždy chcel mať taktiku pod kontrolou. Niekto by chcel možno sledovať neustály pressing, vraví sa, aké je to dnes moderné.
Potom ale príde behavé mužstvo ako Alkmaar, takže niečo pravdy na tom je, ale žiadne mužstvo nie je také staré, aby proti takým mladým tímom nehralo viac ofenzívnejšie. Je to aj o nastavení v hlave. Či veríme tomu, že v tom zápase môžeme niečo ukázať.
Rahim Ibrahim vyhral proti Alkmaaru len päť zo štrnástich súbojov, naposledy proti Prešovu len tri z desiatich. V posledných zápasoch prišiel o skvelú formu z úvodu sezóny. Čo sa stalo?
Keď som si pozeral úseky zápasu s Prešovom, tak netuším, kto z neho vycucal energiu. Prišiel na druhý polčas a po prvom súboji dostal žltú kartu. Bol absolútne bez energie. Keď mu niečo nevyšlo, hlava išla dole. V úvode sezóny bol presný opak. Tam sme ho chválili zápas čo zápas.
Ako to podľa vás zvláda tréner Vladimír Weiss?
Síce povedal, že asi vie, kde je chyba, no nie je to podľa mňa v jednom hráčovi. Nie je to iba v prístupe. Ak dá príležitosť hráčom, ktorí častejšie sedia na lavičke, tak nájdeme veľmi málo zápasov, v ktorých by ukázali, že patria do Slovana.
Potrebujem od nich vidieť krv v očiach a povedať si, že mám jedinečnú príležitosť, keďže viem, že opäť príde Konferenčná liga a zasa tam bude tá istá jedenástka. Musím teda využiť šance, ktoré dostávam v lige.
Viete si predstaviť, že by tréner odstúpil?
Je jeden z najúspešnejších trénerov. Takisto maximálne skúsený tréner. Neviem si predstaviť, že by ho vedenie odvolalo. Nemyslim si, že Slovan má teraz nejakú obrovskú krízu. Ak vyhrá dohrávky, opäť bude v ligovom čele. Hrá Konferenčnú ligu, takže to nie je nič hrozné.
Pokiaľ má tréner Weiss energiu a chuť na to, aby dostal tím na správnu cestu, tak nevidím dôvod na to, aby sa o tomto vôbec debatovalo. Je človek, ktorý by to mal zvládnuť.
Ak by však prišiel nový tréner, asi by bol zo zahraničia, nie?
Myslím si, že by lovili v zahraničí. Musela by to byť osobnosť. Slovan je špecifický. Totálne zlý krok by bol, ak by prišiel niekto, kto by sa išieľ hľadať alebo si to len vyskúšať. Do Slovana by musel prísť niekto s jasnou víziou. Niekto, kto vie komunikovať.
V minulosti tu boli tréneri, ktorí tu úprimne nemali čo robiť. Kabína sa vtedy rozbila, nemala pána. Musí tam byť niekto, koho hráči, ale aj vedenie bude počúvať.
Slovan najbližšie vyzve v Konferenčnej lige fínske Kuopio. Ak chce postúpiť, podľa predikcií potrebuje sedem bodov s dobrým skóre na postup do ďalšej fázy. Ak by neuspel vo Fínsku, musel by získať sedem bodov z duelov proti Vallecanu, macedónskej Škendii a švédskemu Häckenu. Ako to vnímate?
Je dôležité získať aspoň prvý bod, už len kvôli sebavedomiu. Prvé dva zápasy odohral Slovan proti kvalitným súperom. Jeden duel vyšiel lepšie, druhý horšie, no našťastie obe stretnutia prehral o gól. V zápase s Kuopio by Slovan mohol vyhrať, ale nemyslím si, že bude favorit.
Tým, že sa hrá vonku, v špecifickom prostredí, tak si myslím, že Slovan nebude favorit. Bude záležať na tom, ako dokáže preklopiť momentum na svoju stranu. Pred začiatkom Konferenčnej ligy som vravel, že tých šesť, sedem bodov Slovan získa. Stále im verím.