Český záchranár má energiu za desiatich: Snaží sa nám vštepiť svoju mentalitu

Sú na úplnom dne tabuľky. Šesť bodov za predposledným Ružomberkom. Do pohárového stretnutia tak vstúpili so šetrnou základnou zostavou.

„Musíme si uvedomiť, že šance, ktoré máme, je nevyhnutné premieňať,” ozrejmil Straka. „To sú situácie, ktoré musíme využívať. Ak by sme šli do vedenia, ten zápas by bol iný, ale na to sa nehrá,” opísal Malecovu príležitosť.

Ružomberok otvoril skóre v závere prvého polčasu. O gól do šatne sa postaral Matej Madleňák.

Na 2:0 zvýšil v druhom polčase Štefan Gerec. Minulosezónny najlepší strelec Ružomberka v Slovnaft Cupe.

Stretli sa mužstvá so starosťami

Posledná polhodina hry patrila Banskej Bystrici. Vytiahla sa na polovicu súpera. Bola aktívna, hladná po góle, útočila.