Sokolíci ukončia sezónu proti Rumunom, chýbať budú piati hráči

NITRA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov v utorok odohrá záverečný zápas v tejto sezóne. Stretnutie s rumunskými rovesníkmi (17.30 h, NTC Senec) im poslúži aj ako príprava na baráž ME 2023.

"Hru Rumunov sme si napozerali, hrajú kombinačne, chcú ukázať, že vedia hrať. Snažili sme sa na to pripraviť, nechceme nič podceniť.

Odchádzajúcich hráčov sme sa snažili nahradiť tými, ktorí by boli ďalšou alternatívou, aby sme mali väčší obzor. Medzi týmito hráčmi sú Kelemen, Rigo, Ďatko, Myslovič a Kmeť," informoval asistent trénera Mário Auxt.

Strelca povolali do A-tímu, aby vypomohol v ďalších zápasoch. Pre menšie zdravotné problémy sme poslali domov Bobčeka, Kadáka, Galčíka a Nebylu.

"Sústredíme sa na nás, chceme sa cez výstavbu dostať do hry, chceme byť dominantní v hre s loptou. Chceme zlepšiť efektivitu, to, čo nám škrípalo v predošlých zápasoch, dostávať sa do šancí a dať čo najviac gólov," povedal Auxt.

"Bude to iný zápas, keďže ide o prípravný, ako keby sme hrali ostrý kvalifikačný. Rumuni majú kvalitu, ukázali ju aj v predošlých dueloch, sú spoluorganizátormi majstrovstiev Európy. Pre nás to bude dobrá príprava pred barážou, že si môžeme vyskúšať nové herné prvky," dodal obranca Ivan Mesík.