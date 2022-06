Mladí Slováci si vybojovali baráž na ME, Maltu však zlomili až v závere

Kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2023 - skupina C

Malta U21 - Slovensko U21 1:2 (1:1) Góly: 44. Attard - 45.+3 Pokorný, 90.+2 Iľko, 90.+7 Iľko Rozhodovali: Levi - Babayoff, Koltunoff (všetci Izr.), ŽK: Vella - Mesík, Pokorný, Goljan, Bobče ČK: 85. Garzia (po 2. ŽK) Malta: Sylla - Lonardelli, Bradshaw, Gauci - Garzia, Grima, Attard, Vella - Veselji (86. MacKay), Dimech - A. Zammit (80. J. Zammit) Slovensko: Krajčírik - Kováčik, Nemčík, Mesík, Obert - Kadák (81. Tučný), Lichý (78. Nebyla), Pokorný, Galčík (63. Goljan) - Strelec (63. Bobček), Kaprálik (63. Iľko)

TA' QALI. Slovenskí futbalisti do 21 rokov postúpili do baráže o účasť na ME vo futbale U21 2023. Definitívne o tom rozhodlo ich víťazstvo na ihrisku Malty 3:1. V kvalifikačnej skupine C obsadili konečné 2. miesto za istým účastníkom šampionátu Španielskom. Mladíkov však súper z Malty trápil. Slováci prehrávali od 44. minúty 0:1, ešte v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal Peter Pokorný. Dvoma gólmi v nadstavenom čase rozhodol o zisku troch bodov striedajúci Patrik Iľko.

Tabuľka skupiny C

Priebeh zápasu Malta U21 - Slovensko U21 I. polčas: Slováci mohli ísť do vedenia už v 6. minúte, keď brankár Sylla počas rozohrávky trafil Lichého, ale stihol pohotovo zareagovať a včas zachytil loptu. Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal, v ktorom boli slovenskí hráči strelecky aktívnejší, avšak ich pokusy viackrát smerovali mimo bránky. Taká bola aj príležitosť Lichého v 23. minúte, ktorý sa v zakončení pošmykol a netrafil medzi tri žrde. O päť minút sa do sľubnej príležitosti dostal aj domáci A. Zammit, ktorého prízemnú strelu zmaril pohotový brankár Krajčírik. Skóre zápasu otvoril v 44. minúte domáci útočník Attard po tom, čo Malťania v rýchlom protiútoku vyťažili z nedôrazu slovenskej defenzívy.