Polievku spájali so Slovanom, o týždeň sa postaví proti nemu

"V prvom rade by som rád pomohol mojimi gólmi k postupu do prvej šestky. S účasťou v nej budem nadmieru spokojný," uviedol rodák z Krupiny.

"Aspoň to je zaujímavé. Väčšina tímov z dolnej polovice tabuľky sa chce posunúť do hornej. Uvidíme, čo ukážu prvé kolá. Šance sú vyrovnané.

Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska podľa jeho slov neuvažuje o pozíciách, ktoré by Dukle zaručili účasť v pohárovej Európe v budúcej sezóne.

"To už je čerešnička na torte. Pre nás je však primárny cieľ záchrana vo Fortuna lige, no a postupom do prvej šestky by sme si ho splnili už na konci základnej časti. Zároveň si uvedomujeme, že podobne uvažujú aj v ďalších kluboch. Všetko je len na nás," dodal Róbert Polievka, ktorý má na konte už 107 fortunaligových zápasov a strelil v nich 12 gólov. Pôsobil aj v Žiline, Dunajskej Strede a Podbrezovej.