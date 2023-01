Slovan sa oslabil, to je fakt. Dúfajme, že vedia, čo robia, hovorí Zeman

Podľa jeho asistenta Borisa Kitku majú do klubu prísť počas zimného prestupového obdobia brankár, stopér, stredopoliar a stredný útočník. Okrem nich zrejme posilní tím aj krídelník Sharani Zuberu.

Polroka pred koncom zmluvy odišiel Myenty Abena do maďarského Ferencvárosu, Ibrahim Rabiu ukončil zmluvu, David Hrnčár hosťuje v druhej belgickej lige a Žan Medved vo fortunaligovej Skalici.

Zo Slovana odišiel hráč na každom poste okrem brankára: obranca Abena, pravý bek či krídelník Hrnčár, stredopoliar Rabiu a útočníci Ramírez a Medved. Oslabil sa Slovan?

Ak si to vezmeme komplexne, tak vždy, keď niektorý hráč odíde, či už zo základnej zostavy alebo zo širšieho kádra, tak sa tím oslabí. To je fakt. Či utrpí základná jedenástka, to už je otázne. Najviac bude chýbať Abena, pretože hral vo forme a v Európe bol pevným pilierom.

Ale ide aj o šírku kádru. Ak sa mužstvo nedoplní, potom ten druhý sled hráčov, ktorí prichádza z lavičky zápasy zachraňovať, môže chýbať.

Viaceré odchody boli ohlásené takmer v priebehu 24 hodín. Je prekvapivé po dvoch-troch týždňoch zimnej prípravy, že zrazu príde k takému rezu kádrom?