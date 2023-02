Je to definitívne. Polievka jasne reagoval na možný prestup do Slovana

Pripustil aj pokračovanie v rokovaniach, hoci by už útočníka nemohol zapísať na súpisku pre osemfinále Európskej konferenčnej ligy.

Dukla je stále v hre o majstrovskú vetvu, so šiestou Žilinou má rovnaký počet bodov. Vzájomné zápasy sú na strane šošonov.

„So Slovanom Bratislava a ani s iným klubom nerokujeme a v tomto prestupovom okne už ani nebudeme. Róbert Polievka zostane počas jarnej časti hráčom MFK Dukla Banská Bystrica. Tak sme to deklarovali pred štartom jarnej časti a tak to aj zostane,“ cituje mfkdukla.sk slová Petra Krnáča.

„Za posledné hodiny sa toho veľa písalo a hovorilo, ale na mojom postoji v súvislosti s prestupom sa nič nezmenilo. Tak, ako som sa dohodol s majiteľom MFK Dukla pánom Krnáčom pred začiatkom jarnej časti, že sezónu dohrám v Banskej Bystrici, tak to aj dodržím,“ povedal pre klubový web Róbert Polievka.

Nebudeme preto tím oslabovať odchodom najlepšieho strelca, aj vzhľadom na skutočnosť, že sme v zápase proti Trenčínu prišli o Michala Faška, ktorého rekonvalescencia do návratu na ligové trávniky bude dlhodobejšia. Sme radi a vážime si skutočnosť, že je o našich hráčov záujem, ale do letného prestupového obdobia už nebudeme robiť žiadne zásahy smerom von z klubu,“ dodal predseda predstavenstva MFK Dukla.

Dvadsaťšesťročný zakončovateľ si váži ponuky, ale reflektovať na ne bude najbližšie až po skončení súťažného ročníka.

„Teší ma záujem o moju osobu, vážim si to, ale prestup do iného klubu nie je momentálne otázkou dňa. Zostávam v Banskej Bystrici, som tu šťastný a spolu s tímom máme spoločný cieľ a tým je dostať sa v nadstavbovej časti do skupiny, ktorá bude hrať o titul a európske pohárové priečky,“ uzavrel Polievka.

Zimné prestupové obdobie sa na Slovensku končí v utorok 21. februára.