Spadol na úplne dno, pre Slovan bol drahý. Patriot z Dukly žiari, Weiss ho chce

Zdá sa, že je v životnej forme. V minulom zápase dal dva góly aj proti AS Trenčín.

BRATISLAVA. Vlani vyhlásili Róberta Polievku za najlepšieho hráča druhej ligy. Zvolili ho hráči aj odborníci. A darí sa mu aj po príchode do najvyššej súťaže.

S dvanástimi gólmi je najlepším strelcom súťaže. Okrem toho pridal aj štyri asistencie. Ak by sme to brali hokejovo, tak so šestnástimi bodmi je najproduktívnejším hráčom ligy.