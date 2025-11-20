Cez Kosovo by sme mali prejsť, tvrdí Škrtel. Šesták varuje, súper bude brnkať na nervy

BRATISLAVA. Hoci slovenskí futbalisti v pondelok nezvládli súboj na pôde Nemecka (0:6), ich šanca postúpiť na 23. majstrovstvách sveta stále existuje.
Cesta do USA, Kanady a Mexika vedie cez marcovú baráž, v ktorej budú zverenci trénera Francesca Calzonu potrebovať na postup zdolať dvoch súperov.
Toho prvého im určil žreb v sídle FIFA vo švajčiarskom Zürichu.
Vo štvrtok 26. marca 2026 privítajú Slováci doma Kosovo a v prípade víťazstva narazia o päť dní neskôr na úspešnejšieho z dvojice Turecko - Rumunsko.
V rozhovore pre Sportnet prezradili svoje dojmy zo žrebu a odhadli šance slovenského tímu bývalí hráči národného tímu Martin Škrtel, Stanislav Šesták, Róbert Jež a tiež niekdajší reprezentačný tréner Ján Kocian.
Martin Škrtel
Z možných súperov by určite najťažší boli Íri. Sú nezlomní a majú tzv. buldočiu povahu. Aj balkánske krajiny majú svoju kvalitu, ale so všetkým rešpektom ku Kosovu si myslím, že by sme mali postúpiť.
Samozrejme, nebude to jednoduché, o čom svedčí už len to, z akej skupiny sa dostalo do baráže, keď nechalo za sebou Slovinsko a Švédsko. Veľkou výhodou je, že hráme doma a tiež máme viac skúsenosti.
Verím, že bude vypredané a diváci chalanom vytvoria atmosféru, ktorá zohrá dôležitú rolu. Určite by to bolo náročnejšie, keby sa hralo v Kosove.
Budeme s nimi hrať prvýkrát, ale nemyslím si, že na tom záleží. Dôležitejšie bude, aby naši hráči boli vo forme a zdraví, keďže máme trošku užší káder.
Vybrať si súpera z prvého koša bolo ťažké. Turci majú dobrú generáciu, silné mužstvo, ale vedia byť náladoví. Aj oni však najskôr potrebujú zdolať Rumunov, rovnako ako sa my musíme sústrediť na Kosovo.
Ján Kocian
Priznám sa, že počas žrebovania som bol v tom správnom napätí. Som rád, že sa náš tím vyhol Írsku a Albánsku, pretože by nám vyhovovali o niečo menej. Napokon je to Kosovo, s ktorým nás čaká premiéra.
Určite treba k súperovi pristúpiť zodpovedne. V kvalifikácii zdolal mužstvá, s ktorými nemáme z Ligy národov dobré skúsenosti. Aj toto je varovný prst.
Kosovo má dobré mužstvo s kvalitným trénerom Francom Fodom. Zopár individualít hrá v popredných ligách. Napríklad, kapitán Amir Rrahmani je spoluhráčom Lobotku v Neapole a sú tam aj hráči z Nemecka či Turecka.
Možno nemajú široký káder, ale gro je silné, podobne ako u nás. Dôležité je, aby boli naši hráči dobre pripravení na marcový termín, mali formu, pravidelne hrávali a potom je na trénerovi, aby ušil správnu taktiku.
O finále baráže je ešte skoro hovoriť, treba najskôr zdolať prvú prekážku. Je veľkou výhodou, že hráme doma a dovolím si tvrdiť, že naša reprezentácia sa nemusí schovávať ani pred Tureckom alebo Rumunskom.
Stanislav Šesták
Kosovo je tím, s ktorým určite môžeme hrať a verím, že to dobre dopadne. Vzhľadom na bilanciu by pre nás bola ideálnym súperom Bosna, ale takisto tam striehli aj Íri, ktorí sú v laufe po vyradení Maďarov.
Určite nás nečaká jednoduchý zápas. Kosovčania majú kvalitu a ako správni Balkánci vedia provokovať a brnkať na nervy. Sú to srdciari a budú mať obrovskú motiváciu, keďže ešte nikdy predtým neboli na MS.
Čo sa týka dvojice Turecko - Rumunsko, myslím si, že to mohlo dopadnúť aj horšie, ak by nám žreb prisúdil napríklad prípadný zápas v Taliansku.
Treba najskôr urobiť prvý krok, no podľa mňa máme veľkú šancu postúpiť na MS. S Rumunmi máme skúsenosti z EURO 2024, kde sme hrali vyrovnaný zápas a možno by nám trochu pomohli, keby vyradili Turecko.
Róbert Jež
Nedá sa povedať, že by som si niekoho vyložene prial. Z môjho pohľadu bolo najťažším súperom Írsko, ktorému sme sa vyhli. Kosovo je pre náš tím určite hrateľný súper, najmä v domácom prostredí.
Hrateľný však neznamená jednoduchý. Kosovo veľmi dobre zvládlo kvalifikáciu a v baráži už nenájdete slabého súpera. Balkánske krajiny sú nevyspytateľné a keď im vyjde deň, môžu nám narobiť problémy.
VIDEO: Zostrih z kvalifikačného zápasu Kosovo - Švédsko
Takisto má hráčov, ktorí hrajú v zahraničných ligách a dobrých kluboch. Verím však, že máme o niečo väčšiu kvalitu a že to na domácej pôde zvládneme.
Pred domácimi fanúšikmi sme silnejší ako vonku, čo nám môže pomôcť aj v prípadnom finále baráže. Turci remizovali v Španielsku 2:2 a ak by postúpili, tak by nás čakal naozaj extrémne náročný duel. Ešte tam však nie sme.