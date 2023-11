Slováci sú na EURO! Ale ľahšiu skupinu ešte nikdy nemali, vraví novinár (podcast)

Podcast si môžete vypočuť aj na: Spotify Apple Google

„Vzhľadom na to, akú sme mali skupinu, aký je kľúč a aké boli podmienky pre účasť na EURO, by bol neúspech, pokiaľ by sme nepostúpili,“ hovorí v špeciálnom vydaní Sportnet podcastu Michal Zeman.

Ako vníma príchod talianskeho trénera Francesca Calzonu či neúčasť Martina Valjenta a Vladimíra Weissa mladšieho?

Prečo budú mať hviezdy kvalifikácie Martin Dúbravka či Milan Škriniar zrejme problém dostať sa medzi najlepších v ankete Futbalista roka?

Ktorí hráči v slovenskej reprezentácii nenaplnili očakávania? Koho by zaradil do top 3? A čo môžeme očakávať od Slovenska na šampionáte v Nemecku?