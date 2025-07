Aká baráž, kto to vymyslel? zúril Soták. Košice podľa Skuhravého nepatria do Európy

Šéfovi FK Železiarne Podbrezová sa nepáčil systém, akým sa bojovalo o miestenku do pohárovej Európy.

BRATISLAVA. „Aká baráž? Kto to vymyslel? Verím, že sa zruší. Nie je to fér,” zúril pred dvoma rokmi pre Televíziu Hronka Vladimír Soták.

Tento rok priniesol ďalšiu perlu, a to nie jedinú. Ak chcela Podbrezová hrať v baráži o Konferenčnú ligu, potrebovala prehrať v poslednom nadstavbovom kole s Trnavou.

Trnava bola pred posledným kolom na treťom mieste. Ak by prehrala s Podbrezovou, zatiaľ čo by Dunajská Streda zdolala Žilinu, žiadna baráž by sa nehrala.

Spoznali by sme totiž tri postupujúce tímy do bojov o pohárovú Európy cez ligovú súťaž (Slovan, Žilina, DAC) a jedného z pohárovej súťaže (Trnava).