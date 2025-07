Chceme zlepšiť koeficient? Vylúčenie DAC je negatívne pre slovenský futbal, vraví manažér

BRATISLAVA. Postupom do Ligy majstrov pobláznili celé Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava dokázali niečo nevídané.

Dôvod? Majiteľ klubu Oszkár Világi má pod palcom aj iný klub, ktorý bojuje o európsku miestenku, a to maďarský ETO FC Győr.

Na snímke Alioune Sylla (Dunajská Streda) sa raduje po strelení gólu počas finále play off v Niké lige o Európsku konferenčnú ligu (EKL) FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová . (Autor: TASR)

„Boli sme kúsok od nášho sna. Dostať malý klub z Podbrezovej do Európy,” tvrdil pred zopár dňami kouč železiarov Štefan Markulík a dodal: „Je to náš cieľ aj v budúcej sezóne, na ktorom potrebujeme poctivo pracovať.”

Možnosť, že Dunajskú Stredu nahradí v predkole Konferenčnej ligy iný slovenský klub, je nepravdepodobná. Ak by však k takej alternatíve došlo, do úvahy by pripadala práve Podbrezová, ako finalista baráže o Konferenčnú ligu, prípadne Košice, ako 5. tím po nadstavbovej časti Niké ligy.