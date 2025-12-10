V reprezentácii pôsobí po boku Calzonu. Do slovenskej ligy sa vracia známe meno

MFK Skalica oznámila návrat Pavla Farkaša do svojho realizačného tímu.
Skúsený tréner a bývalý profesionálny futbalista bude pôsobiť po boku hlavného kouča Romana Hudeca a doplní tím, ktorý v minulej sezóne obsadil ôsme miesto v Niké lige.
Farkaš sa do Skalice vracia po polročnej prestávke.
„Ponuku mi najprv predstavil tréner Hudec, čo ma potešilo. Po pár mesiacoch oddychu som pripravený opäť pomôcť a prispieť k rozvoju tímu. Dohoda prebehla veľmi rýchlo a som za to vďačný,“ uviedol 40-ročný Farkaš, ktorý má bohaté skúsenosti z domácej i zahraničnej kariéry.
Hrával v Nitre, Myjave či Petržalke, ale pôsobil aj v Rumunsku, Taliansku a Grécku. Popri práci v klube je aj členom realizačného tímu slovenskej futbalovej reprezentácie, kde zastáva funkciu tlmočníka Francesca Calzonu.
Výhodou jeho návratu je znalosť prostredia i hráčskeho kádra: „Vrátil som sa prakticky do rovnakého tímu, čo je veľké plus. Samozrejme, pribudli aj noví hráči, ktorí majú svoju kvalitu. Myslím si, že Skalica nepatrí tam, kde sa momentálne nachádza v tabuľke, a budeme sa snažiť posunúť sa vyššie,“ doplnil Farkaš. Klub sa sústredí najprv na najbližší zápas proti Trnave, po ktorom nasleduje zimná prestávka.
Farkaš sa pri práci sústredí najmä na defenzívu, ktorú bude viesť v rámci celého mužstva. „Minulý rok obrana fungovala veľmi dobre a chcem na to nadviazať. Samozrejme, nejde len o obrancov – defenzíva je tímová záležitosť. Pozeral som si zápasy a vidím oblasti, kde sa dá zlepšiť,“ vysvetlil.