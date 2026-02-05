Na Zemplíne panuje dobrá nálada. Michalovce chcú potvrdiť šestku čím skôr

Napriek jedinému víťazstvu z deviatich prípravných zápasov panuje v Michalovciach pred začiatkom jarnej časti dobrá nálada.
Mužstvo, ktoré patrí k najväčším prekvapeniam ligy a prezimovalo na piatom mieste tabuľky, chce pokračovať v jesenných výkonoch a po barážovej záchrane pred dvoma rokmi a bojoch v dolnej šestke pred rokom, hrať v nadstavbovej skupine o titul.
„Sme blízko a zároveň aj ďaleko, ale základ je, že to máme v vlastných rukách a máme štyri šance na to, aby sme to potvrdili a som presvedčený, že sa nám to podarí,“ verí tréner Anton Šoltis.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa v Michalovciach tentoraz v kádri udialo minimum zmien. Odišli litovský útočník Gytis Paulaskas, reprezentačný záložník Mauricia William François a nigerijský ľavý obranca Kingsley Madu.
Okrem navrátilcov z hosťovania z radov odchovancov pribudli do kádra poľský útočník Tomasz Walczak z Rakowu Czenstochova a z druholigovej Petržalky si to na východ namieril ofenzívny stredopoliar Patrik Danek.
VIDEO: Anton Šoltis pred začiatkom jarnej časti
„Stabilita je základ, to sme si už definovali, keď sme začali spolu robiť a snažíme sa to robiť tak, aby ten káder bol čo najstabilnejší. Samozrejme nejaké výstupy, aj vstupy tu musia byť, ale tak, aby ich nebolo veľa.
Gro ostalo pokope a na chlapcoch je to vidieť. Tie súhry tam sú a aj tej práce bolo možno teraz v zime menej. Prišli aj nové články a tie potrebujeme zapracovať. Takže tá stabilita tu je a to je základ a ja verím, že sa to premietne do tých prvých zápasov,“ hovorí Šoltis.
Walczakovi veria, hoci možno bude potrebovať čas
Najväčšou stratou je odchod litovského reprezentačného útočníka Paulaskasa, ktorý bol na jeseň ťahúňom mužstva. Okrem šiestich gólov pridal aj tri gólové prihrávky. Nahradiť by ho mal len 20-ročný Walczak, ktorého chceli Michalovčania pritiahnuť do mužstva ešte v lete minulého roka.
„Veríme, že má kvalitu na to, aby nahradili Gitisa. Je otázne, či to bude hneď v tejto časti sezóny, alebo až neskôr,“ priznáva generálny manažér Ivan Gondor.
Tréner Šoltis je rád, že sa Walczakov príchod zrealizoval.
„Má všetky parametre na to, aby bol strelec. My robíme všetko pre to, aby sa presadil hneď, ale stále má len 20 rokov a je vo vývoji. Pracujeme s ním a bodaj by to išlo už teraz. Ale aj keď nie, my budeme pracovať ďalej a je verím, že z neho strelec bude,“ dodal Šoltis.
Danek je podľa neho rovnako investíciou do budúcnosti. „Prerástol druhú ligu a my dávame mu šancu, aby sa ukázal v prvej lige. Ja verím, že nám pomôže, hoci bol trošku zranený v Turecku, Ale už je zdravý a trénuje, tak ja verím, že svoj potenciál ukáže,“ povedal Šoltis.
V Turecku si na ihrisku aj zaplávali
Súčasťou prípravy Michalovčanov bolo jedenásťdňové sústredenie v tureckom Beleku, z ktorého sa vrátili týždeň pred štartom súťaže. V tomto roku ich tam poriadne prekvapilo upršané počasie a ako poznamenal Šoltis, zabudli si zobrať plavecké čiapky.
Ako priznal kapitán Lukáš Pauschek, občas museli v tréningovom procese aj improvizovať kvôli „bazénom“ vody na tréningových plochách a hľadali rôzne možnosti. Ale napokon odtrénovali a odohrali všetko, čo bolo naplánované.
„Sme radi, že prípravu máme za sebou, lebo tú nemá rad nikto, ale je potrebná. Už sa nevieme dočkať, čakáme na prvý ligový zápas, tešíme sa naňho, lebo vieme o čo hráme. Stále nemáme nič isté, čiže musíme sa ešte dobre naladiť, alebo zostať v tej dobrej nálade, ktorá tu je a ísť do prvého zápasu naplno,“ dodal Pauschek
Zápasy so silnými súpermi im veľa ukázali
Napriek prekvapivému počasiu splnilo sústredenie podľa trénera svoj cieľ. Z piatich zápasov so zahraničnými súpermi dokázali len raz vyhrať a raz remizovať. Podľa trénera Šoltisa im zápasy veľa ukázali.
„Lepšie je hrať s lepšími a zahraničnými súpermi. Ja si myslím, že sme mali vynikajúcich súperov. Všetci boli z hornej polovice ligových tabuliek. A v týchto zápasoch som videl, že tá výkonnosť je porovnateľná.
Boli zápasy slabšie alebo fázy zápasov slabšie, silnejšie, ale celkovo môžeme byť spokojní. Konfrontovali sme sa s dobrými mužstvami a naši chlapci ukázali, že vedia napredovať a vedia im konkurovať. To je základ,“ zdôraznil Šoltis.
Nechcú čakať do posledného zápasu
Jarnú časť ligy odštartujú Michalovčania domácim zápasom s Trnavou.
„Prvé zápasy po pauze sú ešte také nevyspytateľné. Hráme doma a môže nám to dať nejaký pohľad. Určite nás nečaká ľahký zápas, bude to skôr fyzicky náročný zápas. Ale ak nadviažeme na výkony, ktoré sme mali, tak máme určite veľkú šancu dotiahnuť ho do úspešného konca,“ verí Pauschek.
Fyzický náročný zápas očakáva aj tréner Šoltis. „Verím, že už nám fyzickosť Trnavy nebude robiť veľký problém. Zápasy v Turecku nám niečo ukázali. Takže verím, že sme sa v tom posunuli a ukážeme to už v nedeľu,“ dodal Šoltis.
V ďalších troch zápasoch ich čakajú mužstvá z dolného konca tabuľky, cestujú do Skalice a Trenčína a na záver privítajú doma Košice. Na piatom mieste majú k dobru päť bodov na siedmy Ružomberok a chcú šestku potvrdiť ešte pred posledným zápasom. Aby sa nezopakoval minulý rok, keď v Košiciach prišli o šestku po prehre 2:3 a víťaznom góle Košíc v nadstavenom čase.
„Očakávam, že sa nám podarí splniť náš cieľ. Žiadny zápas nebude ľahký, či proti nám bude stáť Skalica, Trenčín alebo potom Košice. Dôležité je aj to, že to máme vo svojich rukách a nemusíme sa spoliehať na iných,“ hovorí Šoltis.
Generálny manažér Gondor verí, že Košice privítajú už ako istý účastník nadstavbovej skupiny o titul.
„Robíme všetko preto, aby sme nemuseli znovu o niečom rozhodovať v poslednom zápase, ale ak to športový osud takto prinesie, tak sa s tým popasujeme,“ dodal Gondor.
Káder MFK Michalovce
Brankári: Patrik Lukáč, Adam Jakubech, Matej Dula.
Obrancovia: Franck Bahi, Lukáš Pauschek, Tornike Dzocenidze, Matej Čurma, Matej Bednár, Tae-Rang Park.
Stredopoliari: Abdul Zubairu, Kai Brosnan, Juši Šimamura, Kido Taylor-Hart, Dávid Petrík, Samuel Ramos, Patrik Danek, Hugo Ahl, Stanislav Danko, Matúš Begala, Ben Cottrell, Oresti Kalemi.
Útočníci: Tomasz Walczak, José López, Vasileios Theofanopoulos, Luka Lemiško.
Príchody: Tomasz Walczak (Czenstochowa), Patrik Danek (FC Petržalka).
Odchody: Gytis Paulauskas, Kingsley Madu, William François
Prípravné zápasy
Michalovce - Kazincbarcika (Maďarsko – 1. liga) 2:2
Michalovce – Zvolen (II.liga) 3:2 (1:0)
Michalovce - Kisvarda (Maďarsko – 1. liga) 1:3 (0:2) a 1:5 (1:2)
Jablonec - Michalovce 5:3
Michalovce - Ozgon 2:1
Željezničar - Michalovce 3:1
Zimbru Kišiňov - Michalovce 3:2
Drita - Michalovce 1:1