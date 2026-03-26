Duda kľúčový moment podcenil, prizeral sa. A prečo v múre skákal iba Suslov? (hodnotenie)

Kreshnik Hajrizi (vpravo) strieľa gól v zápase Slovensko - Kosovo.
Fotogaléria (78)
Kreshnik Hajrizi (vpravo) strieľa gól v zápase Slovensko - Kosovo. (Autor: TASR/AP)
Miroslav Kováčik|26. mar 2026 o 23:55
ShareTweet1

Hodnotenie slovenských futbalistov po zápase s Kosovom.

Slovenskí futbalisti si v roku 2026 druhú účasť na svetovom šampionáte nepripíšu. V semifinále baráže nestačili v domácom prostredí na Kosovo

Hoci sa do streleckej listiny zapísali Martin Valjent, Lukáš Haraslín a aj David Strelec, hostia z piatich striel na bránu vyťažili až štyri góly.

Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).

Martin Dúbravka - 5

Na konci úvodnej štvrťhodiny predviedol skvelý reflexívny zákrok po tom, čo loptu nešťastne tečoval Adam Obert. Po hodine hry však platilo, že všetky tri strely Kosova na bránu skončili v sieti. 

Najmä tretí gól bol lacný. Florent Muslija kopal priamy kop z niečo vyše 20 metrov, no v múre vyskočil iba Tomáš Suslov. Ak ostatní nechceli riskovať strelu popod múr, Dúbravka mal radšej niekoho poslať si zaň ľahnúť.

VIDEO: Gól Florenta Musliju v zápase Slovensko - Kosovo

Martin Valjent - 7

Reprezentačný dres si obliekol po takmer štyroch rokoch a vôbec prvý raz pod vedením Francesca Calzonu. Už v šiestej minúte sa zaskvel gólom, keď s číslom 4 hlavičkoval po vzore Virgila van Dijka.

Svoje miesto si zastal, aj keď Slovensko inkasovalo štyrikrát. Takýto návrat si neželal, no hráča so 190 štartmi v La Lige nemožno ignorovať. Škoda, že pred štvrtým gólom neodkopol radšej loptu do autu ako na roh.

Denis Vavro - 5,5

Posledné štyri zápasy v Bundeslige presedel na lavičke a v dôležitom dueli s Kosovom mal náročnú úlohu - nahradiť zraneného kapitána Milana Škriniara. 

Po dobrom prvom polčase si slabšiu chvíľu vybral v 47. minúte, keď bol príliš ďaleko od Fisnika Asllaniho, ktorý vyrovnal na 2:2. Veľká škoda, pretože vo vzdušných súbojoch sa mu darilo a ubránil aj Vedata Muriqiho.

Adam Obert - 6

V úvode si skoro dal vlastný gól a pri prvom góle hostí išla cez neho prihrávka na zakončujúceho Veldina Hodžu. Postupne sa čoraz viac podieľal aj na ofenzíve, za čo si zaslúžili plusové body. 

V 42. minúte zakončil nad bránu a v druhom polčase sa po jeho centri dostal do dobrej šance Suslov. Jeho zakončenie však stihla obrana zblokovať.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026
Martin Valjent oslavuje gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.
Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.
78 fotografií
Dávid Hancko - 7

Od obrancu Atlética Madrid majú fanúšikovia veľké očakávania, no nie vždy môže byť hrdinom. Hoci bol na papieri ľavým obrancom, pri výstavbe útoku bol neraz na úrovni Davida Strelca na hrote útoku. 

Po málo výraznej prvej polhodine sa dvakrát dostal do nádejného nábehu, no Arijanet Murič bol prípravný a v 82. minúte mu pomohla konštrukcia brány. 

Hancko sa napokon predsa len podieľal na góle Slovenska, no škoda, že asistencia na gól Strelca neprišla aspoň v čase Hackovej hlavičky do brvna. 

Matúš Bero - 5

V úvode vybojoval faul, z ktorého pramenila gólová štandardná situácia. Celkovo však jeho spolupráca na pravej strane s Leom Sauerom príliš nefungovala.

Tradične toho veľa nabehal, ale dopredu nebol nebezpečný. Podľa SofaScore až osemkrát stratil loptu a tesne pred koncom ho nahradil Samuel Mráz. Navyše, pri góle na 3:2 išla lopta práve medzi neho a Strelca.

Stanislav Lobotka - 7

Pri absencii Škrianira mal na rukáve kapitánsku pásku a snažil sa dirigovať ofenzívu. Mapa jeho pohybu je azda najväčšia zo všetkých hráčov.

Zo štatistík možno vypichnúť kľúčovú prihrávku, po ktorej mal šancu Hancko, či jeho individuálny prienik s nevýraznou strelou do stredu brány. Po zápase ťažko hľadal slová, účasti na MS sa nateraz nedočká.

Ondrej Duda - 5

Spomedzi Slovákov mal najvyššie Xa, teda očakávanú asistenciu v zápase. Po jeho rohu hlavičkoval Hancko do brvna, no už skôr mnohí čakali na jeho hviezdny moment v podobe kľúčovej prihrávky.

Bohužiaľ, z pohľadu výsledku rozhodla jeho chyba. V 72. minúte po rohovom kope podcenil vracajúcu sa loptu do malého vápna, kde číhal Albian Hajdari. Ten ešte gól nedal, no Kreshnik Hajrizi už áno.

Kriticky to hodnotil aj bývalý reprezentant Marián Zeman, podľa ktorého Duda vypustil súboj, nechal loptu padnúť za seba a potom sa iba prizeral. 

VIDEO: Kreshnik Hajrizi a jeho gól v zápase Slovensko - Kosovo

Leo Sauer - 5

Hráč Feyenoordu odchádzal z ihriska nahnevaný. Nemusíte vedieť čítať z pier, aby ste odčítali jeho slová. Po kontakte s Lumbardhom Dellovom sa zranil a musel striedať ešte pred koncom prvého polčasu. 

Bol frustrovaný. Nielenže sa zranil, ale ani jeho výkon nebol výnimočný. Na pravej strane sa nedostal do zakončenia či k svojmu povestnému driblingu. 

David Strelec - 6,5

Gól z nadstaveného času zlepšuje jeho známku, no od hráča anglického Middlesbrough sa očakávalo viac. V súčasnosti najlepší slovenský útočník sa dovtedy dostal k jedinej hlavičke, ktorá mala pramalú šancu na úspech. 

V zápase mal 24 dotykov s loptou a za zmienku stojí spomenúť aj moment z úvodnej minúty, keď sa po jeho výbornom pase dostal do šance Haraslín.

Lukáš Haraslín - 8,5

Bilancia gól a asistencia hovoria za všetko. Zo slovenského pohľadu bol opäť najlepším hráčom a svoje jedovaté prudké centre si môže dať patentovať.

Po výbornom prvom polčase nepoľavoval ani v tom druhom. Poslal do šance Hancka a aj sám pravačkou nebezpečne vystrelil - škoda, že nie viac k žrdi. 

Nadviazal na dobré výkony z dresu Sparty, ale na finále baráže to nestačilo. Keď ho tréner Calzona stiahol, osud Slovákov bol spečatený.

Tomáš Suslov - 7

Prvých 15-20 minút druhého polčasu sa hľadal, no následne zapol na vyššie obrátky a vpravo bol lepší ako Sauer. Za 45 minút mal toľko dotykov čo Bero, vybojoval štyri fauly a hoci dlho nehral, pôsobil sympatickým dojmom.

/Ľubomír Tupta, László Bénes a Samuel Mráz hrali v zápase Slovensko - Kosovo menej ako desať minút a ich výkony sú bez známky/

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Slovenskí futbalisti do 21 rokov
Slovenskí futbalisti do 21 rokov
Po dlhej ceste nastúpia v úlohe favorita. Kazachastan Slovákom nič nedaruje
dnes 00:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Duda kľúčový moment podcenil, prizeral sa. A prečo v múre skákal iba Suslov? (hodnotenie)