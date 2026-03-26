Slovákom nestačili v baráži ani tri góly. Oznámkujte ich výkon po prehre s Kosovom

Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet - Matej Sagan)
Sportnet|26. mar 2026 o 22:40
Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v baráži o MS vo futbale 2026 proti Kosovu.

Slovenskí reprezentanti prehrali v semifinále baráže o MS vo futbale 2026 s Kosovom 3:4.

Zverenci trénera Francesca Calzonu v zápase dvakrát viedli, no hostia z Kosova otočili duel troma gólmi v druhom polčase.

Góly Slovákov strelili v prvom polčase obranca Martin Valjent a krídelník Lukáš Haraslín, ktorý okrem presného zásahu aj centroval na úvodný gól. Skóre stretnutia uzavrel v nadstavenom čase Dávid Strelec.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Kosovu. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

