Turecka sa nebojíme, znie z Bratislavy. Na zápas by prišlo aj stotisíc ľudí

Pred zápasom im držala palce aj slávna speváčka Rita Ora, ktorá sa narodila v kosovskej Prištine.
„Dúfam, že sa tento rok zapíšete do histórie a kvalifikujete sa na svetový šampionát,“ znel jej odkaz na sociálnej sieti pred duelom Slovenska s Kosovom (3:4).
Po veľkolepej výhre na Tehelnom poli im gratulovali prostredníctvom sociálnych sietí prezident krajiny Vjosa Osmani i premiér Albin Kurti:
„Otvorili ste pre nás novú kapitolu futbalu. Na tento zápas nikdy nezabudneme," napísal druhý z nich.
Kosovo je krok od amerického sna
„Dardani porazili Slovensko, krajinu, ktorá neuznáva nezávislosť Kosova," zdôraznil novinár Arsim Magjera z denníka Koha.
V rámci Európskej únie ho okrem Slovenska neuznávajú ako samostatný štát ďalšie štyri krajiny.
Po triumfe nad Slovenskom sa Kosovo predstaví vo finálovom zápase v baráži proti Turecku, ktoré privíta na štadióne Fadila Vokrriho v Prištine.
Ak by sa Kosovu podarilo zdolať zvučného súpera, išlo by o zrejme najväčšiu senzáciu v rámci európskych kvalifikačných bojov.
„Historický úspech. Kosovo cíti americký sen," píše web televízie Klan Kosova. „Dardanská mágia v Bratislave a Kosovo je vo finále play-off majstrovstiev sveta," zhodnotil kosovský portál Reporteri. „Historická noc pre Kosovo. Od majstrovstiev sveta nás delí len jedno víťazstvo," dodal web Kosova.info.
Bratislavské šialenstvo, píšu Španieli
Ako hodnotili zápas iné zahraničné médiá? „Fantastický futbalový zápas," opísal duel Slovenska s Kosovom prestížny The Athletic.
„Miestami bol zápas nervózny a zúfalý, ale stále plný kvality. Slovensko nedokázalo zvládnuť zápas, v ktorom dvakrát viedlo. Kosovo predstavovalo neustálu hrozbu, a plne si zaslúži hostiť Turecko budúci utorok," poznamenal Sebastian Stafford-Bloor, novinár zo spomínaného The Athletic.
Španielsky denník Marca zaostril na útočníka Vedata Muriqiho, ktorý je na Pyrenejskom polostrove druhý najlepší strelec La Ligy.
„Muriqi a Kosovo sa zapísali do histórie v bratislavskom šialenstve," píše Marca a pokračuje: „Kosovo sa držalo, nevytváralo si žiadne vyložené šance, ale hralo disciplinovane. Sen o ich prvých majstrovstvách sveta stále žije."
Zápas, na ktorý by prišlo aj stotisíc ľudí
Obranca Kosova Florent Hadërgjonaj, ktorý sa dostal na trávnik v závere stretnutia, poznamenal: „Ťažko nájsť tie správne slová pre tento úspech. Verím, že sme si to zaslúžili."
O zaslúženom úspechu rozprával aj kouč Kosova Franco Foda: „Po prvom polčase som hráčov požiadal, aby zostali pokojní. Nehrali sme zle, ale celkovo po diskusiách, ktoré sme viedli počas prestávky, sme reagovali dobre. Dokázali sme, že máme sebavedomie a dokážeme bojovať až do konca."
V rozhodujúcom zápase proti Turecku verí, že ich k vysnívanému postupu potiahne aj domáce publikum.
VIDEO: Tréner Kosova po zápase
„Finále hráme v utorok a bude tam 13-tisíc divákov. Keby bola väčšia kapacita, možno by ich bolo aj 100-tisíc. Jediný zápas nás delí od nášho sna. Musíme mať na pamäti, že Turecko je silný tím, má silných individuálnych hráčov. Musíme byť opatrní a musíme sa vyvarovať chybám. Úspech dosiahnete len keď zachováte pokoj," odkázal.
Jasný odkaz poslal do Turecka aj kosovský reprezentant Lumbardh Dellova: „Turecko má hráčov svetovej triedy, ale my sa ich nebojíme. Vydáme zo seba maximum."