Turecka sa nebojíme, znie z Bratislavy. Na zápas by prišlo aj stotisíc ľudí

Fisnik Asllani oslavuje triumf nad Slovenskom.
Fotogaléria (78)
Fisnik Asllani oslavuje triumf nad Slovenskom. (Autor: TASR/AP)
Martin Kozinka|26. mar 2026 o 23:58
ShareTweet0

Reakcie Kosova po výhre nad Slovenskom (4:3).

Pred zápasom im držala palce aj slávna speváčka Rita Ora, ktorá sa narodila v kosovskej Prištine. 

„Dúfam, že sa tento rok zapíšete do histórie a kvalifikujete sa na svetový šampionát,“ znel jej odkaz na sociálnej sieti pred duelom Slovenska s Kosovom (3:4).

Po veľkolepej výhre na Tehelnom poli im gratulovali prostredníctvom sociálnych sietí prezident krajiny Vjosa Osmani i premiér Albin Kurti: 

„Otvorili ste pre nás novú kapitolu futbalu. Na tento zápas nikdy nezabudneme," napísal druhý z nich.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026
Martin Valjent oslavuje gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.
Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.
Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.
Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.
78 fotografií
Fanúšikovia pred zápasom Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Na snímke kosovský fanúšik pred semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Martin Valjent strieľa gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Martin Valjent oslavuje gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Na snímke sprava hráč Slovenska Leo Sauer a Albian Hajdari z Kosova v súboji o loptu počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke druhý sprava hráč Slovenska Martin Valjent sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo Ondrej Duda a tretí vpravo Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovskí fanúšikovia sa tešia z gólu na 1:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovskí futalisti sa tešia z gólu na 1:1, vľavo hráč Slovenska Lukáš Haraslín počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovský futbalista Veldin Hodža (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 1:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín sa teší z gólu na 2:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke sprava hráči Slovenska Dávid Hancko, Stanislav Lobotka a Elvis Rexhbecaj z Kosova počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke uprostred hráč Slovenska Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko reaguje počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke sprava hráč Slovenska Stanislav Lobotka a Mergim Vojvoda z Kosova počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke uprostred hráč Slovenska Matúš Bero a hráči Kosova Dion Gallapeni (vľavo), Elvis Rexhbecaj počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert strieľa počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner Kosova Franco Foda počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner Kosova Franco Foda počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (druhý sprava) sa teší z gólu so spoluhráčmi, sprava Adam Obert, Denis Vavro, Martin Valjent a Matúš Bero počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (druhý sprava) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo Adam Obert a vľavo Denis Vavro počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Martin Valjent sa teší z gólu spoluhráča Lukáša Haraslína počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke zľava tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona a slovenskí hráči Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Tomáš Suslov reagujú po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke zľava slovenský futbalista Martin Valjent a Elvis Rexhbecaj z Kosova si podávajú ruky po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke smutný slovenský futbalista Dávid Hancko po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona (uprostred) a slovenskí hráči ďakujú po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke slovenskí futbalisti Matúš Bero (vpravo) a David Strelec počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenský futbalista Lukáš Haraslín strieľa počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenskí futbalisti David Strelec (vpravo) a Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenskí futbalisti Tomáš Suslov (vpravo) a Denis Vavro počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.

Kosovo je krok od amerického sna

„Dardani porazili Slovensko, krajinu, ktorá neuznáva nezávislosť Kosova," zdôraznil novinár Arsim Magjera z denníka Koha.

V rámci Európskej únie ho okrem Slovenska neuznávajú ako samostatný štát ďalšie štyri krajiny.

Kreshnik Hajrizi oslavuje triumf nad Slovenskom.
Kreshnik Hajrizi oslavuje triumf nad Slovenskom. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

Po triumfe nad Slovenskom sa Kosovo predstaví vo finálovom zápase v baráži proti Turecku, ktoré privíta na štadióne Fadila Vokrriho v Prištine.

Ak by sa Kosovu podarilo zdolať zvučného súpera, išlo by o zrejme najväčšiu senzáciu v rámci európskych kvalifikačných bojov.

„Historický úspech. Kosovo cíti americký sen," píše web televízie Klan Kosova. „Dardanská mágia v Bratislave a Kosovo je vo finále play-off majstrovstiev sveta," zhodnotil kosovský portál Reporteri. „Historická noc pre Kosovo. Od majstrovstiev sveta nás delí len jedno víťazstvo," dodal web Kosova.info.

Bratislavské šialenstvo, píšu Španieli

Ako hodnotili zápas iné zahraničné médiá? „Fantastický futbalový zápas," opísal duel Slovenska s Kosovom prestížny The Athletic.

„Miestami bol zápas nervózny a zúfalý, ale stále plný kvality. Slovensko nedokázalo zvládnuť zápas, v ktorom dvakrát viedlo. Kosovo predstavovalo neustálu hrozbu, a plne si zaslúži hostiť Turecko budúci utorok," poznamenal Sebastian Stafford-Bloor, novinár zo spomínaného The Athletic.

Španielsky denník Marca zaostril na útočníka Vedata Muriqiho, ktorý je na Pyrenejskom polostrove druhý najlepší strelec La Ligy.

„Muriqi a Kosovo sa zapísali do histórie v bratislavskom šialenstve," píše Marca a pokračuje: „Kosovo sa držalo, nevytváralo si žiadne vyložené šance, ale hralo disciplinovane. Sen o ich prvých majstrovstvách sveta stále žije."

Futbalisti Kosova oslavujú výhru nad Slovenskom.
Futbalisti Kosova oslavujú výhru nad Slovenskom. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

Zápas, na ktorý by prišlo aj stotisíc ľudí

Obranca Kosova Florent Hadërgjonaj, ktorý sa dostal na trávnik v závere stretnutia, poznamenal: „Ťažko nájsť tie správne slová pre tento úspech. Verím, že sme si to zaslúžili."

O zaslúženom úspechu rozprával aj kouč Kosova Franco Foda: „Po prvom polčase som hráčov požiadal, aby zostali pokojní. Nehrali sme zle, ale celkovo po diskusiách, ktoré sme viedli počas prestávky, sme reagovali dobre. Dokázali sme, že máme sebavedomie a dokážeme bojovať až do konca."

V rozhodujúcom zápase proti Turecku verí, že ich k vysnívanému postupu potiahne aj domáce publikum.

VIDEO: Tréner Kosova po zápase

„Finále hráme v utorok a bude tam 13-tisíc divákov. Keby bola väčšia kapacita, možno by ich bolo aj 100-tisíc. Jediný zápas nás delí od nášho sna. Musíme mať na pamäti, že Turecko je silný tím, má silných individuálnych hráčov. Musíme byť opatrní a musíme sa vyvarovať chybám. Úspech dosiahnete len keď zachováte pokoj," odkázal.

Jasný odkaz poslal do Turecka aj kosovský reprezentant Lumbardh Dellova: „Turecko má hráčov svetovej triedy, ale my sa ich nebojíme. Vydáme zo seba maximum."

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

Reprezentácie

Slovenskí futbalisti do 21 rokov
Slovenskí futbalisti do 21 rokov
Po dlhej ceste nastúpia v úlohe favorita. Kazachastan Slovákom nič nedaruje
dnes 00:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Turecka sa nebojíme, znie z Bratislavy. Na zápas by prišlo aj stotisíc ľudí