Žiaril v drese Slovenska. Veľký talent skončil v mladom veku a znechutený

BRATISLAVA. Zažiaril na majstrovstvách Európy do 21 rokov 2017, na ktorých Slovensko skončilo na piatom mieste. Šikovný krídelník ťahal útoky po ľavej strane.

„Narodila sa mi dcéra, chcel som byť viac s rodinou. Ale najväčší problém bol, že som stratil motiváciu,“ povedal v podcaste No A Čo?

„Politika vo futbale mi zobrala chuť. Je to jeden z dôvodov, prečo som skončil. Veľakrát aj platili trénerom, aby hrávali ich chalani. Riadne ma to znechutilo. Keď vidíš, že si lepší a proste nehrávaš,“ pokračoval Mihálik.

Profesionálny futbal sa mu znechutil. Nie raz bol úprimný a dostal sa do sporu.

V žilinskom drese debutoval už v sedemnástich.

V zápase proti Holandsku do 21 rokov dal gól, na ďalšie prihral. Zaujal.

V roku 2016 ho pražská Slavia vykúpila zo Žiliny za milión eur, čo bola v tom čase veľká suma. V českom veľkoklube spočiatku hrával, ale potom stratil miesto.

„S trénerom Jaroslavom Šilhavým sme sa nepohodli,“ priznal.

Následne zamieril do Krakova za 850-tisíc eur. Cracovia nikdy predtým nedala toľko za jedného hráča. Ani tam mu to nešlo podľa predstáv, bol preradený do béčka. Prečo?