Svojrázny expert sa vracia. V Slovane mal veľké plány, ale rýchlo skončil

„Musíme mať ambíciu hrať v európskej súťaži. Náš sen by mal niekedy vyvrcholiť aj skupinovou fázou. Tak ako sa to teraz podarilo trebárs Trnave v Konferenčnej lige. Na to tu potenciál a know-how máme,“ veril vlani generálny riaditeľ AS Róbert Rybníček.