Weiss víta hráča s veľkou budúcnosťou: Nie nadarmo stál Talianov toľko peňazí

Jeden dáva góly, no do reprezentácie sa nezmestil. Ďalší síce patria do nominácie, ale v kluboch väčšinou sledujú dianie z lavičky. Pred štartom Ligy národov rieši Vladimír Weiss najmä ofenzívnych hráčov, pri ktorých sa vynára otázka zápasovej praxe.
Matej Trusa z Dunajskej Stredy je so siedmimi gólmi najlepším strelcom Niké ligy, napriek tomu sa do 30-člennej nominácie na úvodné štyri stretnutia Ligy národov nedostal.
Ďalší hrotoví útočníci - David Strelec, Róbert Boženík, Tomáš Bobček zase v kluboch nemajú takú minutáž, akú by si predstavovali.
Trusa rozhodnutie trénera rešpektuje. Zároveň ho vníma ako ďalšiu motiváciu.
„Na mojom poste je veľká konkurencia. Samozrejme, rešpektujem rozhodnutie trénera. Je to pre mňa veľká motivácia a myslím si, že týmto štýlom proste... To je moja práca proste, aby som dokázal, že tam patrím a myslím do budúcna...“
Tréner ho vníma
Weiss na jeho adresu priznal, že dobrú fazónu v Dunajskej Strede eviduje.
„Trusa má dobrú formu, za Dunajskú Stredu dáva góly. Rozhodol som sa však pre viac-menej skúsených hráčov.“
Weissovo rozhodnutie dáva v tomto kontexte väčší zmysel aj vzhľadom na medzinárodné skúsenosti jednotlivých hráčov.
David Strelec, Tomáš Bobček aj Róbert Boženík ich majú podstatne viac než Matej Trusa. Strelec i Bobček navyše ešte nie tak dávno patrili medzi najlepších strelcov svojich ligových súťaží, zatiaľ čo Trusa pred aktuálnym streleckým vzostupom dlhšie maródoval.
Strelec čaká na šancu
David Strelec v tejto sezóne nepatrí v Middlesbrough medzi vyvolených. Z ôsmich zápasov druhej anglickej ligy nastúpil iba v štyroch. Iba raz bol v základnej zostave a celkovo si pripísal len 90 minút. Gól ani asistenciu zatiaľ nemá.
Nevýrazný štart do ročníka prežíva aj Tomáš Bobček v talianskom Frosinone Calcio. Po prestupe z Poľska si v Serie A pripísal zatiaľ iba jediný ligový štart. Proti Janovu odohral 19 minút, ďalších 27 pridal v Talianskom pohári, a na svoju skutočnú šancu a góly stále čaká.
Pritom ešte vlani strelil v poľskej lige 20 gólov a stal sa jej najlepším strelcom. Aj preto Weiss od neho očakáva, že sa v reprezentácii môže ukázať v inom svetle.
„Bobček výborne naskočil do talianskej ligy a oživil hru. Je to veľmi dobrý hráč s veľkou budúcnosťou a je hladný po futbale.
Nie nadarmo stál toľko peňazí (11 miliónov eur), koľko stál. Keď sa presadíte v Poľsku, stanete sa najlepším strelcom ligy a potom vás za veľké peniaze kúpi taliansky klub, určite vás majú dobre odsledovaného. Kvalitu musí mať. Doslova sa naňho teším, pretože na prvom zraze chýbal.“
Ako Bobček reagoval?
"Teraz je na mojej strane dokázať na ihrisku, že som bol hodný tých peňazí.“
Boženík je opäť len náhradník
Róbert Boženík v Stoke City okrem dvoch súťažných zápasov nastupoval do hry vždy ako náhradník. V druhej anglickej lige zasiahol do šiestich stretnutí, zatiaľ nedal gól a má jednu asistenciu. Dvakrát skóroval v ligovom pohári.
Podobnú pozíciu náhradníka má aj Erik Prekop v poľskom Górniku Zabrze. V deviatich zápasoch zaznamenal dva presné zásahy, pričom na ne potreboval iba 286 minút. Gól dal aj v európskom pohári proti AS Monaco ešte v auguste.
Weiss však jeho výkony sleduje a verí, že priestor dostane.
„Prekop v Górniku výborne hrá a darí sa aj celému mužstvu. Górnik vedie poľskú ligu, čo určite nie je jednoduché, a odvádzajú tam fantastickú prácu. Určite dostane svoju šancu.“
Výraznejšiu minutáž potrebuje aj krídelník Leo Sauer. Po letnom príchode do VfB Stuttgart zasiahol do hry v Bundeslige a Lige majstrov iba štyrikrát. Dokopy nazbieral približne 50 minút bez gólového zápisu.
V podobnej situácii je Ivan Schranz v pražskej Slavii. Hoci zasiahol do ôsmich duelov sezóny, zakaždým to bolo len z lavičky. Nazbieral tak 130 minút a jednu asistenciu. Hetrik síce dal, no v českom pohári proti tímu z tretej ligy. Schranz navyše čoraz častejšie dostáva šancu nie v útoku, ale na kraji obrany.
Marcelli zatiaľ skôr strieda
Nino Marcelli úvodné zápasy sezóny vynechal pre zranenie. Talentovaný krídelník v Slovane dostáva šancu takmer výlučne v pozícii náhradníka.
Zasiahol do siedmich zápasov, ak nerátame stretnutia Slovenského pohára proti klubom zo šiestej a tretej ligy. Iba raz však nastúpil v základnej zostave. Na konte má 177 minút, nedal gól a pripísal si dve asistencie.
Úplne inú pozíciu má Lukáš Haraslín. Po presune do saudského Al-Fatehu nastupuje pravidelne v základnej zostave. Na produktivitu z českej ligy však zatiaľ nenadviazal. Odohral osem zápasov a na konte má jeden presný zásah.
Krídelník Dávid Ďuriš v nórskom Rosenborgu síce nastupuje pravidelne, v posledných troch zápasoch však bol iba náhradníkom.
Naopak, Adrián Kaprálik patrí v Holstein Kieli v druhej bundeslige k stabilným hráčom základnej zostavy. V siedmich stretnutiach odohral 511 minút a zaznamenal jeden gól a tri asistencie.
Michal Faško má v MŠK Žilina lepšiu minutáž aj produktivitu než viacerí ďalší ofenzívni hráči. V Niké lige odohral 657 minút, strelil tri góly a pridal štyri asistencie.
Suslov dostal od Weissa jasný odkaz
Osobitným príbehom je Tomáš Suslov. Vo Verone nastúpil do troch zápasov druhej talianskej ligy. Zatiaľ neskóroval, pripísal si jednu asistenciu a tiež naskakuje do hry ako náhradník.
Weiss však v jeho prípade hovorí o kvalite, ktorá podľa neho presahuje úroveň mužstva.
„Nemá to tam ľahké, nemal tie vzťahy v klube nejaké slnečné, ako by som to nazval. Ale teraz šancu určite dostane, lebo je o triedu vyššie ako všetci hráči, ktorých som videl naživo v zápase vo Verone.“
Suslov pritom zažil turbulentné obdobie. Mal prestúpiť, transfer sa napokon nepodaril a Verona zároveň zostúpila do druhej ligy.
„Je to takisto rana, pretože on je hráč, ktorý musí hrať prvoligový futbal na vyššej úrovni.“
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Weiss so Suslovom o jeho situácii hovoril. Slovenský tréner mu vysvetlil, že najbližšie obdobie musí zvládnuť.
"Musí dobre trénovať, byť pokojný, aj keď je to ťažké, a musí sa venovať len futbalu. Tri mesiace to musí vydržať a má prísľub od klubu, že eventuálne v zime by mal prestúpiť.“
Weiss verí v hlad hráčov
Weiss si uvedomuje, že viacerí ofenzívni hráči v kluboch pravidelne nenastupujú. Nepovažuje to však za zásadný problém.
„Viete, že niektorí hráči vo svojich kluboch nehrávajú pravidelne, najmä útočiaci futbalisti. Nenazval by som to problémom, ale verím, že hráči ako Strelec, Boženík, Bobček či Suslov, ktorí navyše počas prestupového obdobia menili kluby, prídu možno s menšou zápasovou minutážou, no o to viac motivovaní a hladní odviesť pre reprezentáciu maximum.“
Weiss ich kvalitu pozná a verí, že reprezentačný dres dokáže ich nastavenie zmeniť.
„Je možné, že im bude chýbať zápasová prax a do úplnej formy sa budú musieť dostať, to je normálne. Verím však, že dokážu prepnúť na reprezentáciu, budú sa na zápasy tešiť a odvedú také penzum práce, aby sme boli úspešní.“
Slovákov čaká v tretej skupine C-divízie Ligy národov od 26. septembra do 6. októbra séria štyroch stretnutí. Najskôr 26. septembra v Prešove proti Moldavsku, o tri dni neskôr v Košiciach proti Kazachstanu. Druhého októbra nastúpia na Faerských ostrovoch a šiesteho októbra zakončia sériu v Moldavsku.