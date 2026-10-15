Hrozí odklad veľkého turnaja kvôli útokom v Saudskej Arábii. Šéf prehovoril o zmene termínu

Ázijský pohár, ktorý sa má konať v januári v Saudskej Arábii, by sa mohol posunúť o rok neskôr, "ak to bude potrebné".
Uviedol to najvyšší futbalový predstaviteľ kontinentu v reakcii na sériu útokov húsíjských povstalcov na túto krajinu.
Prezident Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) šejk Salmán bin Ibráhím Ál Chalífa však zároveň dodal, že s rozhodnutím o osude tohto významného futbalového turnaja sa "nemožno ponáhľať".
Ázijský pohár 2027 sa má začať 7. januára v saudskoarabských mestách Džidda, Rijád a Al-Chubar. "Môžeme počkať až do konca novembra," povedal prezident AFC.
Kráľovstvo čelilo v posledných dňoch sústavným útokom, čo predstavuje dramatickú eskaláciu vojny s húsíjskými povstalcami, ktorých podporuje Irán.
"Situácia v regióne sa môže veľmi rýchlo zmeniť, k lepšiemu alebo k horšiemu, takže musíme počkať a uvidíme, čo sa stane. Ak bude potrebné prijať rozhodnutie, urobíme tak, no v prípade potreby môžeme termín posunúť o rok na rok 2028. Momentálne však situáciu monitorujeme a všetko prebieha podľa plánu," uviedol Ál Chalífa.
Zápas Ázijskej Ligy majstrov tímu Al-Nassr, v ktorom pôsobí Cristiano Ronaldo, sa v pondelok 12. októbra oneskoril o hodinu po tom, čo vojenská koalícia Saudskej Arábie oznámila zachytenie rakety vypálenej smerom na Rijád.
Tento týždeň boli odložené tri duely saudskoarabskej futbalovej súťaže, vrátane jedného Al-Nassr.
Exhibičný tenisový turnaj Six Kings Slam, na ktorom sa mali zúčastniť Novak Djokovič, Carlos Alcaraz a Alexander Zverev, bol presunutý na koniec decembra.
Austrália, jeden z 24 tímov, ktoré sa majú predstaviť na Ázijskom pohári, tento týždeň uviedla, že "pozorne sleduje" situáciu v Saudskej Arábii.
Organizácia zastupujúca juhokórejských hráčov vyjadrila "vážne obavy o bezpečnosť všetkých hráčov zúčastnených na Ázijskom pohári".
"Pretrvávajúce vojenské napätie a bezpečnostná nestabilita na Blízkom východe sú záležitosti, ktoré nemožno brať na ľahkú váhu," povedal prezident Kórejskej asociácie profesionálnych futbalistov (KPFA) Lee Keun-ho. Dodal, že "hodnota žiadneho turnaja nemôže byť nadradená životom a bezpečnosti hráčov i fanúšikov".