Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)

Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko?
Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (Autor: TASR)
Sportnet|22. sep 2026 o 06:00
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Pozrite si program a výsledky slovenskej futbalovej reprezentácie v C-divízii Ligy národov 2026/2027. Ako vyzerá rozpis zápasov?

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa po polročnej pauze opäť predstavia v súťažnom medzištátnom zápase.

V júni síce odohrali dva prípravné zápasy proti Malte (2:1) a Čiernej Hore (2:2), kde tím Slovenska už viedol tréner Vladimír Weiss st., ktorý na lavičke vystriedal Francesca Calzonu.

Slováci štartujú v Lige národov opäť v C-divízii, kde sa v skupine 3 pobijú o jedno postupové miesto s tímami Kazachstanu, Moldavska a Faerskými ostrovmi.

Prvý duel Slovákov čaká 26. septembra, keď na domácej pôde v Prešove vyzvú Moldavsko.

Druhý domáci zápas ich čaká už o tri dni neskôr, tentokrát v Košickej futbalovej aréne, kde privítajú Kazachstan.

Následne 2. októbra vycestujú na Faerské ostrovy a o štyri dni neskôr odohrajú duel na pôde Moldavska.

Púť v Lige národov ukončia dvoma zápasmi v novembri, keď najprv 11. budú hostiť v Košiciach Faerské ostrovy a o tri dni neskôr vycestujú na pôdu Kazachstanu.

Televízne prenosy zo zápasov Slovenska búdu opäť vysielať stanice STVR Šport a Sport1/Sport2, ktoré si duely rozdelia na polovicu.

Pozrite si program a výsledky slovenskej skupiny v C-divízii Ligy národov 2026/2027. Kedy hrá Slovensko?

Program Ligy národov 2026/2027 - C-divízia skupina 3

Dátum

Čas

Zápas

Výsledok

Detail

Sobota 26.9.

18:00

Faerské ostrovy - Kazachstan



Sobota 26.9.

20:45

Slovensko - Moldavsko



Utorok 29.9.

18:00

Moldavsko - Faerské ostrovy


Utorok 29.9.

20:45

Slovensko - Kazachstan


Piatok 2.10

16:00

Kazachstan - Moldavsko


Piatok 2.10

20:45

Faerské ostrovy - Slovensko


Utorok 6.10.

16:00

Kazachstan - Faerské ostrovy


Utorok 6.10.

20:45

Moldavsko - Slovensko


Piatok 13.11.

18:00

Moldavsko - Kazachstan



Piatok 13.11.

20:45

Slovensko - Faerské ostrovy


Pondelok 16.11.

16:00

Faerské ostrovy - Moldavsko


Pondelok 16.11.

16:00

Kazachstan - Slovensko


Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

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