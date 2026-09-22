Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa po polročnej pauze opäť predstavia v súťažnom medzištátnom zápase.
V júni síce odohrali dva prípravné zápasy proti Malte (2:1) a Čiernej Hore (2:2), kde tím Slovenska už viedol tréner Vladimír Weiss st., ktorý na lavičke vystriedal Francesca Calzonu.
Slováci štartujú v Lige národov opäť v C-divízii, kde sa v skupine 3 pobijú o jedno postupové miesto s tímami Kazachstanu, Moldavska a Faerskými ostrovmi.
Prvý duel Slovákov čaká 26. septembra, keď na domácej pôde v Prešove vyzvú Moldavsko.
Druhý domáci zápas ich čaká už o tri dni neskôr, tentokrát v Košickej futbalovej aréne, kde privítajú Kazachstan.
Následne 2. októbra vycestujú na Faerské ostrovy a o štyri dni neskôr odohrajú duel na pôde Moldavska.
Púť v Lige národov ukončia dvoma zápasmi v novembri, keď najprv 11. budú hostiť v Košiciach Faerské ostrovy a o tri dni neskôr vycestujú na pôdu Kazachstanu.
Televízne prenosy zo zápasov Slovenska búdu opäť vysielať stanice STVR Šport a Sport1/Sport2, ktoré si duely rozdelia na polovicu.
Pozrite si program a výsledky slovenskej skupiny v C-divízii Ligy národov 2026/2027. Kedy hrá Slovensko?
Program Ligy národov 2026/2027 - C-divízia skupina 3
Dátum
Čas
Zápas
Výsledok
Detail
Sobota 26.9.
18:00
Faerské ostrovy - Kazachstan
Sobota 26.9.
20:45
Slovensko - Moldavsko
Utorok 29.9.
18:00
Moldavsko - Faerské ostrovy
Utorok 29.9.
20:45
Slovensko - Kazachstan
Piatok 2.10
16:00
Kazachstan - Moldavsko
Piatok 2.10
20:45
Faerské ostrovy - Slovensko
Utorok 6.10.
16:00
Kazachstan - Faerské ostrovy
Utorok 6.10.
20:45
Moldavsko - Slovensko
Piatok 13.11.
18:00
Moldavsko - Kazachstan
Piatok 13.11.
20:45
Slovensko - Faerské ostrovy
Pondelok 16.11.
16:00
Faerské ostrovy - Moldavsko
Pondelok 16.11.
16:00
Kazachstan - Slovensko