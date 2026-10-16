Calzona spomínal na Slovensko. Prečo musel občas prerušiť tréning a čo ho nahnevalo na EURO?

Slovenskú futbalovú reprezentáciu viedol takmer štyri roky a bol prvý tréner v ére slovenskej samostatnosti, ktorý potreboval tlmočníka.
Talian Francesco Calzona postúpil so Slovenskom na EURO 2024, aj do baráže play off o MS 2026, kde mužstvo neuspelo proti Kosovu.
Päťdesiatsedemročný tréner bol hosťom podcastu Profootball, kde si zaspomínal na svoje začiatky a vytiahol aj zopár historiek z pôsobenia pri slovenskom tíme.
Do veľkého futbalu ho priviedol Maurizzio Sarri. Calzona po skončení aktívnej kariéry trénoval amatérov a pracoval aj ako obchodný zástupca pre toskánsku spoločnosť Moka Più ponúkajúcu kávu. Sarri bol jeho finančný poradca.
„Zoznámil nás spoločný známy. Vždy keď sme sa začali rozprávať o práci, skončili sme pri futbale. Desať minút o práci a tri a pol hodiny o futbale. Tak vznikol medzi nami priateľský vzťah.
Ešte keď som hral v Eccellenze (piata najvyššia talianska súťaž - pozn.), nášho trénera vyhodili a vedením mužstva dočasne poverili mňa. Ale ja som chcel len hrať a tak som navrhol Sarriho, ktorý bol v tom čase už etablovaný tréner. Vtedy sa náš vzťah ešte umocnil a neskôr ma požiadal, aby som ho v trénerskej kariére nasledoval. Tak vznikla naša spolupráca.“
Ľudia, čo ho poznajú, majú o ňom vysokú mienku
Calzona bol potom dlhoročným asistentom Maurizia Sarriho vrátane ich spoločného pôsobenia v SSC Neapol (2015 - 2018). Tu sa stretol s kapitánom slovenskej reprezentácie Marekom Hamšíkom, ktorý ho neskôr zlákal na pozíciu trénera reprezentácie.
„Mal som veľké šťastie, že bývalí zverenci v kluboch kde som pôsobil v spolupráci so Sarrim, Spallettim alebo Di Francescom, preukazovali ku mne rešpekt. Napríklad slová Mareka Hamšíka zavážili pri mojom angažmáne na Slovensku, prezident De Laurentiis ma chcel späť do Neapola ako hlavného trénera.
Som veľmi hrdý na to, že ľudia, ktorí ma poznajú, majú o mne vysokú mienku. Bol som v kontakte s dvoma-troma klubmi, kde pôsobia moji bývalí zverenci, ktorí sa mi ozvali. Preto hovorím, že mojím šťastím je rešpekt tých, ktorí so mnou pracovali. Evidentne sú presvedčení, že by som mohol dať tímom, kde pôsobia, dať niečo dôležité,“ vysvetlil Francesco Calzona.
Hamšík a Lobotka v ideálnom tíme
Moderátor ho v podcaste vyzval, aby zostavil ideálnu jedenástku z hráčov, ktorých v kariére viedol. Na každom poste dostal na výber z troch mien. Zo Slovákov sa do jeho výberu dostali Stanislav Lobotka a Marek Hamšík.
Ľavý stredopoliar: Zieliński, Hamšík alebo Duda? vyzval trénera moderátor. „Mamma mia. Dali ste mi na výber troch hráčov, ktorí sú mi ako bratia. Stále s nimi komunikujem, a ak sa dozvedia, že som nevybral jedného alebo druhého, zabijú ma. Hamšík a Zieliński sú na rovnakej úrovni. Duda na tejto pozícii nehrával, ale posunuli sme ho na ňu a tri a pol roka hral v našom tíme na veľmi vysokej úrovni. Ale vyberám Hamšíka.“
Šesť minút navyše? Aj štyri by boli moc
Z obdobia, ktoré Calzona strávil ako tréner slovenskej reprezentácie, moderátor vypichol osemfinálový zápas proti Anglicku na EURO 2024, kde Slováci senzačne siahali na postup, no v pridanom čase Jude Bellingham akrobaticky vyrovnal a poslal zápas do predĺženia. V ňom skórovali Angličania a vyhrali 2:1.
VIDEO: Slovensko - Anglicko na EURO 2024
„Po zápase zavládlo obrovské sklamanie. Bol som veľmi nahnevaný, koľko sa hralo nad rámec základného hracieho času, pretože mužstvá ani nevyužili všetky striedania, ktoré mali k dispozícii a v hre bolo málo prerušení. Rozhodca pridal šesť minút, podľa mňa aj štyri by boli veľa.
Dostať gól od Angličanov nie je nič výnimočné, spravili sme nejaké chyby pri autovom vhadzovaní, hráči nedodržali niektoré pozície tak ako mali, inak by Bellingham nespravil také nožničky. Ale to sa stáva.
Chlapci boli v šatni zlomení, lebo sme mohli vstúpiť do histórie, Slovensko sa nikdy nedostalo do štvrťfinále majstrovstiev Európy. Ale ja som sa im poďakoval, aj zväzu, lebo to bolo krásne dobrodružstvo. Niektorí z tých hráčov mi dodnes píšu, ako som ich presvedčil, že môžu hrať vyrovnanú partiu s akýmkoľvek súperom. To ma napĺňa hrdosťou.
Hrali sme bez rešpektu proti favorizovaným súperom. Pamätám si, že hodnota nášho kádra bola 190 miliónov, anglického 1,3 miliardy, ale na ihrisku to nebolo vidieť. Odohrali sme fantastické EURO. Myslím, že to uznali aj slovenskí fanúšikovia,“ povedal Calzona.
Smial sa tak, že musel prerušiť tréning
Taliansky tréner taktiež prezradil, že v čase slovenského angažmánu odmietol dve klubové ponuky.
„Kontaktovali ma z dvoch talianskych klubov, nepýtajte sa ma, ktoré to boli. Jedna ponuka prišla pred posledným zápasom kvalifikácie na EURO proti Islandu a druhá krátko pred turnajom, keď sme boli na sústredení v Rakúsku.
Obe ponuky však prišli v momente, keď som nechcel opustiť reprezentáciu, musel som povedať nie, čo ma mrzelo, lebo sú to významné kluby a rád by som ich viedol.“
V závere debaty vytiahol Calzona aj úsmevné príhody, ktoré v reprezentácii zažil.
„Slováci sú veľmi nadaní na cudzie jazyky. Snažil som sa na tréningoch a v zápasoch komunikovať po anglicky, ale často som niečo zakričal po taliansky v aretínskym alebo kalábrijským dialektom a hráči tieto výrazy ihneď pochytili.
Stávalo sa mi to aj počas zápasov a hráči sa na tom často bavili. Pamätám si aj konkrétneho hráča, bol to Rusnák, ktorý po taliansky zakričal na ihrisku na spoluhráča: „Kam do čerta ideš?” Napodobňoval ma. To ma aj napriek sústredeniu na zápas rozosmievalo.
Aj na tréningoch opakovali moje talianske výrazy, ktoré som používal. Samozrejme, že keď Slovák vychrlil zo seba nadávku v kalábrijskom alebo aretínskom dialekte, tak ma to rozosmialo a musel som prerušiť tréning. To je jedna z vecí, ktoré mi zostali v pamäti a rád na ňu spomínam.“