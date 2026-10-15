Infantino čelí ostrému tlaku európskych funkcionárov. Šéf FIFA na zasadnutí nepredložil odpovede

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa na zasadnutí Rady FIFA ospravedlnil svojim najväčším kritikom.
Zároveň však nepredložil uspokojujúce odpovede na ich otázky ohľadom júlového plánu predať súkromným investorom práva na MS.
Neprišiel ani s ďalšími podrobnosťami o zásahu prezidenta USA Donalda Trumpa v prípade červenej karty Američana Folarina Baloguna.
Infantino je pod neustálym tlakom európskych futbalových funkcionárov, ktorí požadovali dôkazy o jeho pláne predať súkromným investorom 20 percent práv na MS za 4,2 miliardy dolárov.
Infantino ich požiadal, aby predložili písomné otázky. Podľa agentúry AP však neprišiel na zasadnutie s odpoveďami.
„Otázok bolo naozaj veľa, no ja nemám žiadne nové informácie, ktoré by zmenili to, ako som sa cítila, keď som sem vošla. Viem len, že máme prezidenta FIFA, ktorého mrzí to, čo sa stalo a počuli sme opätovný sľub, že dostaneme informácie, o ktoré sme požiadali. Ten človek musí na tieto otázky odpovedať. Ak neodpovie, nie, nie je vhodný na post prezidenta FIFA,“ uviedla po viac ako trojhodinovom stretnutí viceprezidentka FIFA Debbie Hewittová.
Angličanka je zároveň prvou ženou na čele tamojšej asociácie (FA).
Infantino začal stretnutie tým, že sa ospravedlnil svojim kolegom z Rady za to, že ich vynechal z rozhovorov a vyvolal rozruch. Kontroverzný plán odhalili médiá deväť dní po júlovom finále MS.
Infantino sa síce ospravedlnil, no len za nedostatočnú komunikáciu – nie za samotný projekt, od ktorého sa medzitým upustilo. Nemecký futbalový funkcionár Bernd Neuendorf dostal otázku, či si myslí, že ospravedlnenie bolo úprimné.
„Nuž, to môže vedieť len on sám,“ vyjadril sa podľa agentúry DPA.
Európska futbalová únia (UEFA) vedie snahy o odvolanie Infantina ešte pred marcovými prezidentskými voľbami FIFA. Počas štvrtkového stretnutia sa jej zástupcovia vraj nedozvedeli nič, čo by zmenilo ich názor.
„Položili sme množstvo kritických otázok, no podľa môjho názoru sme nedostali žiadne uspokojivé odpovede,“ uviedol Neuendorf, jeden z ôsmich delegátov UEFA v 37-člennej rade FIFA, ktorej predsedá Infantino.
Išlo o prvé stretnutie rady odvtedy, čo Infantino svojimi rozhodnutiami spôsobil krízu.
„Potrebujeme čestného človeka, niekoho, od koho možno očakávať, že obnoví reputáciu federácie, ktorá bola nepochybne poškodená,“ povedal Neuendorf novinárom.