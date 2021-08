Ďuriš v reprezentácii skončil. Tarkovič: Nechcem vyťahovať našu komunikáciu

"Oproti ME máme z rôznych dôvodov sedem zmien v zostave. Na brankárskom poste chýba Greif, sme s ním v kontakte, už je v plnom tréningu, ale dohodli sme sa, že mu dáme čas, aby sa presadil v klube.

Hubočan a Greguš sú zranení, Hubočan má problémy s ramenom, preto tam nie je. Greguš má poranený členok, Dúbravka je po operácii členka a jeho doba liečenia je dlhšia. Haraslín sa nepresadil v príprave, rieši budúcnosť, rovnako aj Bénes, ale do budúcnosti s nimi počítam," povedal Tarkovič na pondelňajšej tlačovej konferencii.

"Chcem využiť túto možnosť a chcem sa mu poďakovať za vzornú reprezentáciu. Pomohol nám veľakrát, prichádzame o kvalitného hráča. Beriem to ako fakt, diskutovali sme o tom dlho. Nechcem vyťahovať našu vzájomnú komunikáciu, ale zaslúži si uznanie," povedal Tarkovič.

"Vernon mal so získaním občianstva problém v čase pandémie, ale dnes ho má a typologicky dokáže pomôcť. Od obrancu sa vyžaduje nejaký pomer útočenia a aj obrany a som presvedčený, že tomuto mužstvu pomôže," uviedol tréner SR.

V najbližších zápasoch sa predstavia aj opory Marek Hamšík a Stanislav Lobotka, s ich aktuálnou formou je Tarkovič spokojný.

"Marek Hamšík hrá v klube na inom poste, ale som rád, že hrá tureckú ligu, a verím, že sa jeho tím prebojuje do skupiny EKL. Jeho výkony sú dobrým signálom, aby pomohol reprezentácii.

Stano Lobotka je hráč ktorých Slovensko na tomto poste veľa nemá a som rád, že sa začína presadzovať. Hrá dobre, videl som ho."

Kuckov stav nie je vážny

Stredopoliar Juraj Kucka nehral v uplynulom zápase Premier League za Watford pre zranenie, ale v nominácii nechýba.

"Som rád, že Juro prestúpil do Premier League, táto liga patrí do top 5 v Európe a som rád, že tam máme takého hráča okrem brankárov. Verím, že sa vo Watforde presadí. Rozprával som sa s ním, už je v plnom tréningu. Mal natiahnutý sval, ale nie je to vážne," vysvetlil Tarkovič.