Najlepší sparťan a totálny líder. Slováci v Česku excelujú

Schranz v uplynulom kole zaujal aj dvoma gólovými asistenciami proti Baníku Ostrava.

Najlepší strelec, najproduktívnejší hráč

Dostal sedmičku, čo bola v zápase tretia najvyššia známka. Hancko dostal rovnakú známku, čo bolo v zápase proti Hradcu Králové druhé najlepšie hodnotenie.

Slováci to mali v Sparte vždy ťažké, ale Hancko si získal silné renomé. Český klub ho získal z Fiorentiny na trvalý prestup.

Podľa talianskych médií zaplatil približne 2,5 milióna eur. To je na české pomery obrovská suma.

Schranz je so štyrmi gólmi najlepší strelec českej ligy a tiež je najproduktívnejším hráčom súťaže. Ak by sme to brali hokejovo, tak so šiestimi bodmi vedie kanadské bodovanie.

Jeho priemer je jeden aj pol bodu na zápas.