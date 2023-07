Prestúpi ďalší slovanista do Ruska? Slovenský majster môže mať problém

Najväčšia hviezda tímu, kanonier Aleksandar Čavrič, má údajne namierené do ruskej ligy. Informuje o tom portál metaratings.ru, ktorý zmonitorovalo už viacero ruských webov.

Slovenský futbalový majster zatiaľ márne hľadá brankársku posilu, zháňa nového stopéra a síce chcel aj nového útočníka, zatiaľ to vyzerá skôr tak, že o ďalšieho príde.

BRATISLAVA. Slovan Bratislava nie je na prestupovom trhu tak aktívny, ako by si predstavovali fanúšikovia či realizačný tím.

Čo by to pre Slovan znamenalo?

Druhý odchod do Ruska

Ak by Čavrič opustil tím, bol by to už desiaty odchod z kádra Slovana v rámci letného prestupového obdobia.