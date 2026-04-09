Slovenské kluby patria medzi svetovú špičku. Oproti Žiline je už lepší len dánsky klub

Medzinárodné centrum pre športové štúdie (CIES) so sídlom vo Švajčiarsku skúma štatistiky z futbalu.
Naposledy sa pozrelo na kluby v 50 najvyšších súťažiach sveta a analyzovali účasť hráčov do 21 rokov, ktorí za ostatných päť rokov dostali najvyššie percento zápasových minút v domácich ligových zápasoch.
V hodnotení vedie dánsky FC Nordsjaelland so 44,7 percentami, v poradí sa však nestratili ani slovenské kluby. Na druhej priečke je MŠK Žilina, za ktorý v spomenutom čase hralo až 35,3 percenta futbalistov do 21 rokov. Tretí je rakúsky RB Salzburg s 35 percentami.
Štvrté miesto patrí AS Trenčín s 29,4 percentami, nasleduje ukrajinský Ruch Ľvov (27,7 percenta) a FK Železiarne Podbrezová (25,5 percenta). V najlepšej šestici sú teda až tri slovenské kluby.
Až siedma pozícia patrí tímu mimo Európy, je ním uruguajský SC Defensor. Potom sú v rebríčku dva holandské tímy a elitnú desiatku uzatvára kolumbijský celok Fortaleza CEIF (24,1 percenta).
Spomedzi klubov z najlepších piatich líg na "starom kontinente" vedie španielsky FC Barcelona (20,7 percenta) pred francúzskym Racingom Štrasburg (18,6 percenta) a anglickým AFC Sunderland (18,5 percenta).
Dáta potvrdili, že najvyššia slovenská futbalová súťaž patrí medzi najlepšie, čo sa týka vývoja mladých futbalistov. Príkladom sú tri kluby, ktoré dávajú šancu svojim odchovancom a následne sa dostanú do zahraničia.
Výsledky CIES tak vysielajú jasný signál, že minimálne vo výchove budúcich hráčov môže Slovensko konkurovať. Časom by sa z tohto výskumu dalo ťažiť a zlepšiť výsledky slovenských tímov v pohárovej Európe.