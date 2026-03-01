Hlavy nám vypne. Je to katastrofa a hanba pre celý klub, tvrdil kapitán Trnavy

„Výsledok je katastrofa pre celý klub, pre hráčov, o fanúšikoch ani nehovorím,“ opisoval na brífingu pre médiá kapitán Spartaka Martin Mikovič.
Futbalisti Slovana v poslednom zápase základnej časti Niké ligy zdolali Spartak Trnava rozdielom triedy – 4:0.
Trnava čaká na jarné víťazstvo. A čakanie sa mení na nepokoj.
Od januára 2026 má klub novú identitu – španielskeho trénera Antonia Muñoza, ktorý chce nadviazať na úspechy vlastným ofenzívnym štýlom. Futbal má byť odvážny, aktívny, moderný. Zatiaľ však pôsobí krehko.
V štyroch jarných kolách získal Spartak iba dva body so skóre 1:10. V posledných dvoch zápasoch Trnava nedala gól a inkasovala až deväťkrát. To už nie je náhoda. To je séria, ktorá bolí.
Je to neakceptovateľné
„Nezaslúžili sme si prehrať 0:4, ale taká je realita. Nie sme efektívni, šance sme mali. Je to proces, musíme veriť procesu, čo sme nastavili,“ opisoval tréner Trnavy po ďalšom ťažkom večeri.
„Je to neakceptovateľné, hlavne v našom klube. Ale je to aj kruté,“ priznal španielsky tréner.
Kabína však trénera verejne podržala. Kapitán Mikovič bol priamy.
„Výsledok je katastrofa a hanba pre celý klub, ale tréner za to nemôže,“ nepáral sa.
Podľa neho sa mužstvo zlomí príliš ľahko.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Trnava
Hlavy nám vypne
„Nemôžeme dostať gól za tri či štyri minúty. Tak to bolo aj v zápase s Podbrezovou. Hlavy nám vypne a dostaneme góly po sebe. Neviem, v čom to je, ale je hanba, že sme prehrali 0:4,“ priznal odchovanec Trnavy.
Kontrast je o to väčší, že Spartak ešte nedávno vyradil Slovan v pohári. Potom však prišlo 0:5 s Podbrezovou na domácej pôde a teraz 0:4 na Slovane.
„Keď si porovnám prvý zápas so Slovanom, tak v ňom bol Slovan trochu slabší, ale predovšetkým tam bolo iné nasadenie. Nechcem hovoriť o nich, chcem hovoriť o nás. Chýbalo nám dostupovanie,“ dodal kapitán.
Mikovič sa narodil aj vyrastal v Trnave. S výnimkou troch sezón v poľskom klube Termalica Nieciecza prežil v trnavskom drese celú kariéru. Vie, čo derby znamená.
Ešte si z nás robia srandu
„Vieme, v akej sme situácii. Niektorí hráči by si mali uvedomiť, že prechádzať sa v takom zápase, mať také ľahkovážne straty a hrať bez súbojov – tak sa nedá uspieť.“
Bolela ho aj forma, akou si súper dovolil zápas dohrať.
„Všetci vieme, čo to znamená prehrať 0:4 so Slovanom. Ešte si z nás robia srandu, pätičky a tak… To človeka se… No nič. Do Podbrezovej musí ísť desať prepnutých. Mladých či starých hráčov. To bude zápas, v ktorom sa musí ukázať charakter. Už žiadne výhovorky. Treba vyjsť na ihrisko a ukázať sa tam.“
Stačí už rozprávania
Zároveň sa jasne postavil za trénera.
„To nie je o trénerovi. On nám ukáže nejaké veci, s ktorými sa dá Slovan alebo iné mužstvá poraziť. To, že my nevyužijeme šance alebo nedáme gól, za to on nemôže. Trénera by som z toho vynechal. Možno na nás padla nejaká deka, chýba nám kvalita v zakončení.“
A napokon jednoduchý odkaz kabíne:
„Stačí už toho rozprávania, treba si vyhrnúť rukávy a ísť do boja,“ uzavrel kapitán.
VIDEO: Tréner Spartak Trnava Munoz hodnotí zápas
VIDEO: Asistent trénera Slovan Bratislava Boris Kitka hodnotí zápas