Hlavy nám vypne. Je to katastrofa a hanba pre celý klub, tvrdil kapitán Trnavy

Na snímke vľavo Tigran Barseghjan (Slovan) a vpravo Martin Mikovič (Trnava).
Na snímke vľavo Tigran Barseghjan (Slovan) a vpravo Martin Mikovič (Trnava).
1. mar 2026 o 09:25
Čo sa deje v Trnave?

„Výsledok je katastrofa pre celý klub, pre hráčov, o fanúšikoch ani nehovorím,“ opisoval na brífingu pre médiá kapitán Spartaka Martin Mikovič.

Futbalisti Slovana v poslednom zápase základnej časti Niké ligy zdolali Spartak Trnava rozdielom triedy – 4:0.

Trnava čaká na jarné víťazstvo. A čakanie sa mení na nepokoj.

Od januára 2026 má klub novú identitu – španielskeho trénera Antonia Muñoza, ktorý chce nadviazať na úspechy vlastným ofenzívnym štýlom. Futbal má byť odvážny, aktívny, moderný. Zatiaľ však pôsobí krehko.

V štyroch jarných kolách získal Spartak iba dva body so skóre 1:10. V posledných dvoch zápasoch Trnava nedala gól a inkasovala až deväťkrát. To už nie je náhoda. To je séria, ktorá bolí.

Je to neakceptovateľné

„Nezaslúžili sme si prehrať 0:4, ale taká je realita. Nie sme efektívni, šance sme mali. Je to proces, musíme veriť procesu, čo sme nastavili,“ opisoval tréner Trnavy po ďalšom ťažkom večeri.

„Je to neakceptovateľné, hlavne v našom klube. Ale je to aj kruté,“ priznal španielsky tréner.

Kabína však trénera verejne podržala. Kapitán Mikovič bol priamy.

„Výsledok je katastrofa a hanba pre celý klub, ale tréner za to nemôže,“ nepáral sa.

Podľa neho sa mužstvo zlomí príliš ľahko.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Trnava

Hlavy nám vypne

„Nemôžeme dostať gól za tri či štyri minúty. Tak to bolo aj v zápase s Podbrezovou. Hlavy nám vypne a dostaneme góly po sebe. Neviem, v čom to je, ale je hanba, že sme prehrali 0:4,“ priznal odchovanec Trnavy.

Kontrast je o to väčší, že Spartak ešte nedávno vyradil Slovan v pohári. Potom však prišlo 0:5 s Podbrezovou na domácej pôde a teraz 0:4 na Slovane.

„Keď si porovnám prvý zápas so Slovanom, tak v ňom bol Slovan trochu slabší, ale predovšetkým tam bolo iné nasadenie. Nechcem hovoriť o nich, chcem hovoriť o nás. Chýbalo nám dostupovanie,“ dodal kapitán.

Mikovič sa narodil aj vyrastal v Trnave. S výnimkou troch sezón v poľskom klube Termalica Nieciecza prežil v trnavskom drese celú kariéru. Vie, čo derby znamená.

Ešte si z nás robia srandu

„Vieme, v akej sme situácii. Niektorí hráči by si mali uvedomiť, že prechádzať sa v takom zápase, mať také ľahkovážne straty a hrať bez súbojov – tak sa nedá uspieť.“

Bolela ho aj forma, akou si súper dovolil zápas dohrať.

„Všetci vieme, čo to znamená prehrať 0:4 so Slovanom. Ešte si z nás robia srandu, pätičky a tak… To človeka se… No nič. Do Podbrezovej musí ísť desať prepnutých. Mladých či starých hráčov. To bude zápas, v ktorom sa musí ukázať charakter. Už žiadne výhovorky. Treba vyjsť na ihrisko a ukázať sa tam.“

Stačí už rozprávania

Zároveň sa jasne postavil za trénera.

„To nie je o trénerovi. On nám ukáže nejaké veci, s ktorými sa dá Slovan alebo iné mužstvá poraziť. To, že my nevyužijeme šance alebo nedáme gól, za to on nemôže. Trénera by som z toho vynechal. Možno na nás padla nejaká deka, chýba nám kvalita v zakončení.“

A napokon jednoduchý odkaz kabíne:

„Stačí už toho rozprávania, treba si vyhrnúť rukávy a ísť do boja,“ uzavrel kapitán.

VIDEO: Tréner Spartak Trnava Munoz hodnotí zápas

VIDEO: Asistent trénera Slovan Bratislava Boris Kitka hodnotí zápas


