Meno Weiss je symbol slovenského futbalu. Tréner Štrasburgu netušil, s čím vyrukuje

Futbalisti Štrasburgu sa tešia z gólu v zápase Konferenčnej ligy proti Slovanu Bratislava.
Fotogaléria (28)
Futbalisti Štrasburgu sa tešia z gólu v zápase Konferenčnej ligy proti Slovanu Bratislava. (Autor: SITA)
Martin Kozinka|3. okt 2025 o 07:10
Tréner Štrasburgu pochválil Slovan za výkon v Konferenčnej lige.

BRATISLAVA. „Som smutný z prehry, ale nie som nešťastný z výkonu." Týmito slovami zakončil pozápasovú tlačovú konferenciu kouč Slovana Vladimír Weiss po porážke so Štrasburgom (1:2) v prvom kole ligovej fázy Konferenčnej ligy.

Slovenský šampión prestrieľal francúzsky tím 22:5. Mal väčšie držanie lopty (56% - 44%), viac dotykov s loptou v šestnástke súpera (39:9), viac úspešných prihrávok vo finálnej tretine ihriska (124:52), či viac očakávaných gólov (1,61xG - 0,90xG).

Slovanisti si už v úvode duelu vybudovali sebavedomie, keď si v prvej desaťminútovke stretnutia vytvorili minimálne tri gólové príležitosti.

Čo im však chýbalo? „Góly," zhodnotil jedným slovom pre JOJ Šport krídelník belasých Nino Marcelli.

Tréner Štrasburgu neskrýval spokojnosť

„Slovan musím pochváliť. Odohral veľmi dobrý zápas," tvrdil po zápase kouč Štrasburgu Liam Rosenior a pokračoval: „Ide o výborne organizované mužstvo. Myslím si, že v tejto súťaži ešte odohrá kvalitné zápasy."

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - RC Štrasburg (Konferenčná liga 2025/26)
Napriek neistému výkonu bol 41-ročný kouč so svojím mužstvom spokojný: „Nemôžem byť spokojnejší s úsilím mojich hráčov."

Po prvom polčase viedol Štrasburg 2:0, hoci len raz vystrelil na bránku. Slovanista Alasana Yirajang si dal totiž vlastný gól.

„Ak by ich hráč (Yirajang) netrafil loptu, Samuel (Amo-Ameyaw), ktorý bol hneď za ním, by ju doklepol do bránky. Bol to skvelý center od Martiala (Goda)," vravel Rosenior.

„Druhý gól prišiel po skvelej tímovej práci. Sme dostatočne kvalitní na to, aby sme také góly strieľali častejšie," doplnil.

VIDEO: Alasana Yirajang a jeho vlastný gól

Francúzom chýbala výška

Slovan znížil po hodine hry zásluhou Rahima Ibrahima, ktorého hlavičkové zakončenie skončilo za chrbtom brankára Mikea Pendersa.

„Vybral som zostavu s nižšími hráčmi. Bol som si toho vedomý. Nemali sme hráča, ktorý by meral aspoň meter deväťdesiat. Nevyšiel nám ten roh, ale poučíme sa z toho," vysvetlil tréner Štrasburgu.

Hlavička Ibrahima sa odrazila od trávnika a pomaly zapadla do bránky pri nekrytej zadnej žrdi. 

„Naposledy som videl hráča na zadnej žrdi pri bránení rohového kopu pred dvadsiatimi rokmi," zasmial sa Rosenior pri opisovaní jedinej gólovej situácii Slovana.

Bolo ťažké predvídať, s čím vyrukuje Weiss

„Sme kvalitný tím, čo sa týka bránenia štandardných situácií. Vedel som, že aj Slovan má kvalitu pri štandardných situáciách. Tréner (Weiss) mení ich taktiku každý zápas. Bolo preto ťažké predvídať, s čím príde. Bol to skvelý center, dobré zakončenie, a to sa jednoducho stáva," dodal.

Tréner Štrasburgu pred zápasom označil trénera Vladimíra Weissa so synom za symbol nielen Slovana, ale celého slovenského futbalu. Tešil sa na vzájomnú konfrontáciu.

Slovan získal v zápase so Štrasburgom až 43 lôpt, pričom francúzsky tím musel odvrátiť loptu až 27-krát, na rozdiel od štyroch odvrátení belasých.

Štatistiky zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg.
Štatistiky zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg. (Autor: SofaScore)

„Strácali sme príliš veľa lôpt. Nedržali sme ju toľko, ako sme zvyknutí," priznal Rosenior.

Na záver tlačovej konferencie britský kouč povedal, aký je jeho cieľ na lavičke Štrasburgu: „Netrénujem len preto, aby sme vyhrávali, ale preto, aby sme predvádzali kvalitnú hru."

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

