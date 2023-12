Slovan spoznal ďalšieho súpera v Európe, Weissovi sa želanie nesplnilo

Rakúsky klub je momentálne v tabuľke domácej súťaže druhý za Salzburgom. V Európe postúpil do jarnej časti aj so šťastím.

„Výhodou je, že nemusíme ďaleko cestovať, z Bratislavy do Grazu je to ani nie tristo kilometrov. Aj pre fanúšikov je to geograficky veľmi dobré, náš sektor tam bude určite plný. Ako nás ľudia prišli podporiť do Ľubľany, tak očakávame, že prídu aj do Grazu.

Verím, že tam vo výbornej kulise podáme dobrý výkon a dosiahneme výsledok, aký by nám dával šancu do odvety. Rovnako verím, že po dobrom výkone vonku vypredáme na odvetu Tehelné pole. Súpera si celkovo zanalyzujeme a verím, že sa pobijeme o postup,“ dodal Weiss.