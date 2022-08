Slovan spustil predaj vstupeniek na odvetu EKL. Do uzavretého sektora prídu deti

Vstupenky sa predávajú vo voľnom predaji online prostredníctvom oficiálneho ticketingového partnera a od pondelka 22. augusta vždy v čase od 16.00 do 20.00 aj na pokladnici štadióna Tehelné pole.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava spustil predaj vstupeniek na domácu odvetu play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti tímu Zrinjski Mostar.

Držitelia permanentiek majú predkupné právo na svoje miesto a 20-percentnú vernostnú zľavu. Predkupné právo majú garantované do utorka 23. augusta do 20.00. Po termíne poputujú do predaja všetky miesta. Slovan bol disciplinárne riešený zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) za domáci zápas s Ferencvárosom.