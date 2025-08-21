Belasých čaká play-off EL. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - Young Boys Bern? (TV program)

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou náročný zápas. V 1. zápase play-off Európskej ligy privítajú doma švajčiarsky Young Boys Bern.
Slovan vypadol do Európskej ligy po prehre v 3. predkole Ligy majstrov s Kajrat Almaty. Bern bol nasadený priamo do play-off Európskej ligy.
Stretnutie na Tehelnom sa začína o 20:15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.
V akcii bude aj český zástupca Sigma Olomouc, ktorý od 19:00 h nastúpi proti Malmö FF. Prvý zápas bude vysielať Premier Sport 2.
Priestor dostanú aj súboje FC Midtjylland - KuPS Kuopio (18:30) a Lech Poznaň - KRC Genk (20:30). Odvysiela ich stanica Arena Sport 1.
Duel ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.