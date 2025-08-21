Belasých čaká play-off EL. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - Young Boys Bern? (TV program)

Futbalisti Slovana Bratislava sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet|21. aug 2025 o 07:50
Pozrite si TV program 1. zápasov play-off Európskej ligy.

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou náročný zápas. V 1. zápase play-off Európskej ligy privítajú doma švajčiarsky Young Boys Bern.

Slovan vypadol do Európskej ligy po prehre v 3. predkole Ligy majstrov s Kajrat Almaty. Bern bol nasadený priamo do play-off Európskej ligy.

Stretnutie na Tehelnom sa začína o 20:15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.

Kde sledovať Európsku ligu v TV?
V akcii bude aj český zástupca Sigma Olomouc, ktorý od 19:00 h nastúpi proti Malmö FF. Prvý zápas bude vysielať Premier Sport 2.

Priestor dostanú aj súboje FC Midtjylland - KuPS Kuopio (18:30) a Lech Poznaň - KRC Genk (20:30). Odvysiela ich stanica Arena Sport 1.

Duel ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

Európska liga

    dnes 07:50
