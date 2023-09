Trnave vyžrebovali ťažkú skupinu. Slovan čaká súper, proti ktorému nehral pre covid

/zdroj: www.skslovan.com/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Je to žreb, ktorý sa nedá ovplyvniť. Favoritom bude Lille, klub zo špičkovej francúzskej ligy a ťažký súper. S ostatnými si to musíme rozdať. Verím, že budeme konkurencieschopní a budeme sa biť o postup, no rovnako rozmýšľajú aj ostatné tímy.

Na papieri to možno vyzerá ľahko, avšak Klaksvík vyradil Ferencváros, s Ľubľanou zase máme skúsenosť z prípravy. Je to dobrá skupina, tešíme sa na ňu. Verím, že štadión bude znovu zaplnený a ľudia nás podporia tak ako doteraz, aj keď, samozrejme, so včerajším sklamaním...

Ale to je život, futbal, uvidíme, čo nám skupina prinesie. Musíme sa dať dokopy, už na nedeľu, čaká nás ťažký duel s Podbrezovou. Pôjdeme od zápasu k zápasu, bude to nahustené. Tretí rok po sebe hráme Európsku konferenčnú ligu, myslím si, že pre mužstvo i klub je to dobrá súťaž. Uvidíme, na čo v nej máme."