Interný súboj o kráľa strelcov nenašiel víťaza. Slovan sa rozlúčil so sezónou výhrou a červenou kartou

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Chceli sme mať oslavu futbalu, vyhrali sme, ale prišli sme o hráča a celý zápas sme sa museli brániť. Mali sme šance, ale tie mal aj súper. Obrana aj s Takáčom pracovali dobre. Mali sme dvoch hráčov, ktorí chceli dať gól, Strelca a Barshegjana. Máme za sebou stresujúci zápas, teraz nech hráči oslavujú. Bolo to náročné aj pred zápasom, každý je síce nahraditeľný, ale 'Kuco' bude tímu chýbať. Dal futbalu všetko, bohužiaľ to už ďalej nešlo.“

Roman Skurhavý, tréner Košíc: „Zápas sa podobal pohárovému štvrťfinále. Tam hral tiež Slovan v desiatke, dal gól z brejku a my sme skórovať nevedeli. Bol to zaujímavý a uvoľnený zápas, my sme sa trápili a súper mal šance z brejku. Chýbal nám pokoj, um a trocha agresivity. Tú buď máte alebo nemáte. Urobíme všetko pre to, aby sme sa čo najlepšie pripravili na utorkovú baráž.“