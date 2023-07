Kucka reagoval na uhryznutie súpera. Vie, že si tak skoro za Slovan nezahrá

BRATISLAVA. Bol to skrat. Zápas Slovana Bratislava proti Swift Hesperange v úvodnom kole kvalifikácie Ligy majstrov bol plný tvrdých a nekompromisných súbojov.

"Chcel by som sa vyjadriť k včerajšej situácii a zároveň sa aj ospravedlniť celému tímu, klubu ŠK Slovan Bratislava a fanúšikom. Plne si uvedomujem chybu, ktorú som spravil a ktorá by sa nemala stávať, čím som oslabil mužstvo v ťažkom a dôležitom zápase," napísal Kucka na sociálnu sieť.

Kucka bude s určitosťou chýbať 19. júla v dôležitej odvete na pôde luxemburského majstra. Ak Slovan nezvíťazí, spadne až do kvalifikácie najnižšej európskej pohárovej súťaže, Európskej konferenčnej ligy.

Situáciu opísal zo svojho pohľadu. "Nechal som sa zbytočne vyprovokovať súperom, ktorý na mne ležal, nechcel ma pustiť, štípal ma a doškriabal mi ruku do krvi," vravel a dodal: "Avšak, ani to neospravedlňuje moju následnú reakciu."

Vzhľadom na nešportový prečin však hrozí skúsenému futbalistovi aj tvrdší trest a stopka na viacej stretnutí.

"Disciplinárna komisia ma určite potrestá stopkou na niekoľko zápasov, čo ma veľmi mrzí, ale každý sa učí z vlastných chýb," dodal Kucka.

Slovan sa v prípade postupu stretne v 2. kole kvalifikácie Ligy majstrov s bosnianskym tímom Zrinjski Mostar alebo arménskym Urartu. Zrinski vyhralo prvý zápas 1:0.

V prípade neúspechu bude bojovať v 2. kole EKL zrejme proti waleskému The New Saints, ktorý v Lige majstrov prehral prvý zápas so švédskym BK Häcken (1:3).

V oboch prípadoch bude Slovan začínať na ihrisku súpera a odvetu hrať doma na Tehelnom poli.