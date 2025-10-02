V útoku dostane šancu mladík. Zostavy zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg

Na snímke Nino Marcelli.
Na snímke Nino Marcelli. (Autor: TASR)
2. okt 2025 o 19:49
Pozrite si zostavy zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

BRATISLAVA. ŠK Slovan Bratislava dnes štartuje svoju púť v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Na domácom trávniku privíta francúzsky Racing Štrasburg.

Tréner Vladimír Weiss starší sa rozhodol do brány postaviť svoju oporu Dominika Takáča. Pred nimi budú obrancovia Sandro Cruz, Guram Kašia, Kenan Bajrič a Cesar Blackman.

Kde sledovať Konferenčnú ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
V strede poľa sa predstaví Kyriakos Savvidis, Rahim Ibrahim, Alasana Yirajang, Marko Tolič a Tigran Barseghjan. V útoku bude operovať Nino Marcelli.

Duel ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg štartuje o 21.00 h a vysiela ho JOJ Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovan Bratislava - Štrasburg

Slovan: Takáč - Cruz, Kašia, Bajrič, Blackman - Savvidis, Ibrahim, Yirajang, Tolič, Barseghjan - Marcelli

Racing Štrasburg: Penders - Amougou, Hogsberg, Omobamidele, Doukoure - El Mourabet, Luis - Paez, Ouattara, Amo-Ameyaw - Godo

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

