V útoku dostane šancu mladík. Zostavy zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg

BRATISLAVA. ŠK Slovan Bratislava dnes štartuje svoju púť v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Na domácom trávniku privíta francúzsky Racing Štrasburg.
- ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg, Konferenčná liga (1. kolo)
- Program a výsledky Slovana Bratislava v Konferenčnej lige
Tréner Vladimír Weiss starší sa rozhodol do brány postaviť svoju oporu Dominika Takáča. Pred nimi budú obrancovia Sandro Cruz, Guram Kašia, Kenan Bajrič a Cesar Blackman.
V strede poľa sa predstaví Kyriakos Savvidis, Rahim Ibrahim, Alasana Yirajang, Marko Tolič a Tigran Barseghjan. V útoku bude operovať Nino Marcelli.
Duel ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg štartuje o 21.00 h a vysiela ho JOJ Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovan Bratislava - Štrasburg
Slovan: Takáč - Cruz, Kašia, Bajrič, Blackman - Savvidis, Ibrahim, Yirajang, Tolič, Barseghjan - Marcelli
Racing Štrasburg: Penders - Amougou, Hogsberg, Omobamidele, Doukoure - El Mourabet, Luis - Paez, Ouattara, Amo-Ameyaw - Godo