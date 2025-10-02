VIDEO: Góly zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg v Konferenčnej lige

Futbalista Slovana Alasana Yirajang (druhý sprava) si strieľa vlastný gól v zápase proti Štrasburgu.
Futbalista Slovana Alasana Yirajang (druhý sprava) si strieľa vlastný gól v zápase proti Štrasburgu. (Autor: TASR)
Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg v Konferenčnej lige.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali so Štrasburgom 1:2 vo štvrtkovom stretnutí úvodného kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.

Hostia z Francúzska išli na Tehelnom poli do vedenia po vlastnom góle Yirajanga a v 41. minúte prekonal Takáča Ouattara. Jediný gól domácich strelil Rahim Ibrahim.

Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg.

VIDEO: Alasana Yirajang a jeho vlastný gól

VIDEO: Outtara a jeho gól na 2:0

VIDEO: Rahim Ibrahim a jeho gól na 1:2

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

