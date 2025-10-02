VIDEO: Góly zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg v Konferenčnej lige

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali so Štrasburgom 1:2 vo štvrtkovom stretnutí úvodného kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
- ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg, Konferenčná liga (1. kolo)
- Program a výsledky Slovana Bratislava v Konferenčnej lige
Hostia z Francúzska išli na Tehelnom poli do vedenia po vlastnom góle Yirajanga a v 41. minúte prekonal Takáča Ouattara. Jediný gól domácich strelil Rahim Ibrahim.
Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg.
VIDEO: Alasana Yirajang a jeho vlastný gól
VIDEO: Outtara a jeho gól na 2:0
VIDEO: Rahim Ibrahim a jeho gól na 1:2