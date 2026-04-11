Slovan drví rivala: 6:0 v sezóne, žiari dvadsaťročný talent a unikátny strelec

Derby, ktoré vždy nájde svojho hrdinu. Tentoraz sa príbeh opäť točí okolo Andraža Šporara – muža, ktorý na Tehelnom poli zažil najväčšie chvíle svojej kariéry. Práve tu žiaril najviac, lámal rekordy a písal kapitoly, na ktoré sa nezabúda.
Teraz je späť – na mieste, kde bol nezastaviteľný.
Bol prvým hráčom, ktorý skóroval na novom Tehelnom poli v súťažnom zápase. V marci 2019 Slovan zdolal Trnavu 2:0 a Šporar dal oba góly.
Slovinský útočník bol hlavným hrdinom aj posledného vzájomného zápasu najväčších rivalov na slovenskej scéne vo februári tohto roka..
„Nemohlo byť lepšie. Ukázali sme, že Slovan je číslo jedna na Slovensku. Že medzi nami a ostatnými je rozdiel. Druhý polčas sme rozbili Trnavu,“ vyhlásil Šporar.
Dal dva góly a na ďalší prihral. Má famóznu formu – v 12 zápasoch dal 12 gólov, na ďalších šesť prihral. Celkovo má v Niké lige výnimočnú bilanciu: 65 zápasov a 56 gólov.
Postrach pre Trnavu
Šporar je zároveň najlepším strelcom najslávnejšieho derby v ére samostatnosti, keď skóroval osemkrát.
Výraznú stopu zanecháva aj Nino Marcelli. Proti Trnave žiaril v oboch posledných ligových zápasoch – v každom dal gól. V tom poslednom skóroval pätičkou elegantne, drzo, takmer bez pohľadu, a zásadný podiel mal aj na ďalších dvoch góloch.
Šporar a Marcelli si v ofenzíve výborne rozumujú a sú najväčším postrachom Trnavy.
Futbalisti Slovana privítajú v sobotu o 18:00 v 5. kole nadstavbovej časti na Tehelnom poli najväčšieho rivala – FC Spartak Trnava.
Zápas vysiela TV Dajto a už deň pred výkopom bolo predaných približne 13-tisíc lístkov, čo je viac ako 57 percent kapacity.
„Dúfam, že bude plný štadión. Je to najdôležitejší zápas pre nás,“ vyhlásil šporar.
Padne rekord?
Najväčšia návšteva aktuálnej ligovej sezóny sa zrodila v októbri práve v Trnave – derby sledovalo 17 011 divákov a bolo vypredané.
Rekord v ére samostatnosti SR však stále patrí otvoreniu nového Tehelného poľa v marci 2019, keď na Slovan prišlo 22 500 fanúšikov. Posledný vzájomný zápas koncom februára sledovalo na Tehelnom poli viac ako 14-tisíc ľudí.
Slovan má situáciu pevne vo svojich rukách. Súťaž vedie o deväť bodov pred druhou Žilinou a treťou Dunajskou Stredou.
Spartak Trnava stráca na lídra dvanásť bodov a má ešte zápas k dobru, práve s DAC D. Streda.
V tejto sezóne Slovan vyhral oba ligové zápasy proti Trnave – vonku 2:0 a doma 4:0 – bez inkasovaného gólu. Spartak však uspel v Slovenskom pohári, kde rozhodol penaltový rozstrel.
Bez Weissa
„Paradoxom je, že všetky zápasy proti najsilnejším sme vyhrali, s výnimkou jedného zápasu proti Žiline. To znamená, že sme lepší ako ostatní, ale musíme to stále potvrdzovať,“ doplnil Šporar.
Domáci nastúpia bez kapitána Vladimíra Weissa, ktorý si musí odpykať trest za žlté karty. V tejto sezóne ich nazbieral už deväť, čo je najviac zo všetkých hráčov v súťaži.
Poslednú kartu dostal za oslavu gólu na pôde Dunajskej Stredy. Weiss navyše v tomto ročníku bodovo neoslňuje – na konte má iba jeden gól a jednu asistenciu.
Kapitán Spartaka Trnava Martin Mikovič tiež nemôže hrať. V poslednom ligovom zápase proti Podbrezovej (4:1) dostal svoju piatu žltú kartu v sezóne, čo znamená stopku na jedno súťažné stretnutie.
„Derby je zápas, ktorý sa začína už mimo ihriska. Už pár dní predtým cítite, že sa blíži niečo veľké, a s blížiacim sa výkopom to graduje. Na ihrisku je veľká energia a rivalita. Aj rozhodcovia nás zväčša v derby nechajú viac hrať, býva to agresívnejšie s množstvom súbojov. V takom prípade máte dve možnosti – sťažovať sa alebo prispôsobiť sa. Vyberám si tú druhú možnosť,“ vravel pre klubovú stránku obranca Slovana Sandro Cruz.
Všetci sú vyburcovaní
Trnava vstúpila do roka 2026 s novou identitou – pod vedením španielskeho trénera Antonia Muñoza chce hrať ofenzívnejší futbal. Zatiaľ sa jej to však nedarí podľa predstáv, keď z deviatich jarných súťažných zápasov vyhrala iba tri.
Situácia je zaujímavá aj v bránke Spartaka. Žiga Frelih má v tejto sezóne najviac čistých kont (8), no v posledných dvoch dueloch dostal prednosť Martin Vantruba.
Spartak čaká na titul od roku 2018, keď získal prvý v ére samostatnosti. O rok neskôr ho vystriedal Slovan, ktorý odvtedy vládne slovenskému futbalu a v tejto sezóne môže získať už ôsmy titul za sebou.
„Všetci sú už poriadne vyburcovaní a na zápas sa tešia. V pohári sme síce Slovan vyradili, ale v lige sme tam naposledy dostali štvorku, čiže máme čo naprávať. Všetci sa už tešíme na zápas,“ povedal v rozhovore pre Niké ligu stredopoliar Roman Procházka.
