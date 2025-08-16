Weiss dal kritizovanému Ukrajincovi druhú šancu: Všetkých nahneval, ale nechcel som ho stratiť

BRATISLAVA. Len štyri dni po vypadnutí z predkôl Ligy majstrov si chcel Slovan napraviť chuť výhrou v Niké lige.
To sa mu podarilo triumfom nad Skalicou (1:0). Slovenský majster výsledkom síce potešil, no výkonnostne stále zaostáva za očakávaniami.
„Forma hráčov nie je taká, aká by mala byť," priznal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner 'belasých' Vladimír Weiss.
„Nebudem to nazývať krízou. Viem, čoho je schopné toto mužstvo. Niektorí noví hráči ešte ale ani nevedia, čo je to Slovan. Musia si zvyknúť hrať pod tlakom," pokračuje.
Weiss: Všetci musíme pridať
Čo teda Slovanu chýba? „Nie je v nás iskra. Hráči musia začať behať, nájsť v sebe emóciu. Musíme sa z toho dostať sami. Sami sme sa tam dostali," tvrdí Weiss.
Problém nie je len v nových hráčoch, ale aj v oporách tímu. „Všetci musíme pridať. Od Vlada (Weissa jr), cez Marka (Toliča), Tigrana (Barseghjana), Strela, Roba Maka. Všetci. Treba ich zobudiť. Všetko je o hlave," myslí si kouč.
V dueli so Skalicou nechal najväčšie mená na lavičke. Slovan sa len ťažko prebíjal cez obranu súpera.
Skórovať sa mu podarilo v závere prvého polčasu po štandardnej situácii. Prudký center Nina Marcelliho vyrazil pred seba brankár Skalice Martin Junas a nikým nestrážený Danylo Ignatenko odrazenú loptu nasmeroval do odkrytej brány.
Dostal druhú šancu
Ukrajinský zadák oslávil gól s prstami na ušiach. Zdalo sa, že ide o gesto smerom k fanúšikom, v ktorých očiach bol ostro kritizovaný.
Jeho gól zariadil Slovanu výhru, a to v zápase pôvodne ani nemal byť. „Poviem to otvorene, dnes ráno ani nebol v zostave. Povedal som si ale, že mu dám druhú šancu," poznamenal Weiss.
V odvete s Kajrat Almaty prišiel na ihrisko v 64. minúte a niekoľkokrát chyboval. „Všetci boli na neho nahnevaní. Ľudia a médiá boli proti nemu. Ja som bol na neho takisto nahnevaný, nebol som spokojný s jeho prístupom," opisuje Weiss a pokračuje:
„Je dobrý hráč, ale musí vniesť do mužstva emóciu. Dnes ju ukázal. Nechcel som ho stratiť. Ak by som ho dnes nenominoval, tak ho psychicky stratím," zakončil o Ukrajincovi.
Do Skalice neprišiel, aby prehrával
Skalica pred duelom so Slovanom v lige neprehrala. Mala na konte dve remízy so Žilinou a Podbrezovou a výhru nad Ružomberkom.
„Neprišiel som do Skalice, aby som hral o záchranu," vravel po prehre s 'belasými' kouč Skaličanov David Oulehla.
„S dobrým štartom do sezóny by som bol ešte opatrný. Po nejakých desiatich kolách by som vedel povedať, akým spôsobom by to mohlo vyzerať," dodal.
V zápase so Slovanom boli Skaličania takticky dobre pripravení. „Uznávame kvalitu Slovana, je to najlepší klub na Slovensku. Trafili sme tyčku, brvno, ku gólu sme mali blízko. Na bod sme mali siahnuť. Musím pochváliť chalanov, zápas si tvrdo oddreli, ale nakoniec je to prakticky k ničomu, keďže odchádzame bez bodu," zakončil Oulehla.
Kvalitu súpera uznal aj tréner Slovana. „Dobre zachytili úvod sezóny. Skalica vždy vedela hrať futbal. S tým rozpočtom je to obdivuhodné," pochválil Weiss.