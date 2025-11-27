Šeherezáda lákala viac než španielske hviezdy. Pre koho ten futbal robíme? pýtal sa Weiss

BRATISLAVA. „Sú to špičkoví hráči. Hrajú v najtechnickejšej lige sveta," vravel Vladimír Weiss v septembri 2011.
Opisoval futbalistov prestížneho španielskeho klubu Athletic Bilbao, ktorí zdolali na Pasienkoch jeho ŠK Slovan Bratislava v dueli Európskej ligy (2:1).
Až do vlaňajšieho ročníka to bola posledná konfrontácia Slovana so španielskym mužstvom v pohárovej Európe, keď "belasí" vyzvali v Lige majstrov Gironu a Atlético Madrid.
Doteraz však ide o posledný domáci zápas s klubom z Pyrenejí. Až do štvrtkového večera, keď tím trénera Vladimíra Weissa privíta na Tehelnom poli Rayo Vallecano (18.45h, vysiela JOJ Plus) v Konferenčnej lige.
Videl v ňom trénerského mága
Na bratislavský štadión by malo prísť zhruba 18-tisíc ľudí. Trojnásobne viac, než pred štrnástimi rokmi, keď na zápas s Bilbaom prišlo len šesťtisíc divákov.
„Mrzí ma divácky nezáujem, navyše keď sem prišlo toľko hviezdnych hráčov," tvrdil v tom čase Weiss.
„Na Šeherezádu do Záhorskej Bystrice prišlo tridsaťtisíc divákov a na futbal s majstrami sveta päťtisíc. Kladiem si potom otázku, pre koho ten futbal vôbec robíme," narážal kouč na návštevu Slovenska tureckou herečkou Bergüzar Korelovou z telenovely Tisíc a jedna noc.
Do Bratislavy vtedy pricestoval aj útočník Fernando Llorente, majster sveta z Južnej Afriky 2010.
Slovan neskôr podľahol Bilbau aj na španielskej pôde, ale opäť len o gól 1:2.
„Bola to moja tretia konfrontácia s Marcelom Bielsom a tretíkrát som prehral 1:2," vravel Weiss, ktorý v tom čase označil argentínskeho kouča za najlepšieho na svete. „Je pre mňa niečo ako trénerský mág," tvrdil.
Víťazstvo nad Slovanom chce zopakovať
V konfrontácii s Rayo Vallecano bude tentokrát Weiss z dvojice trénerov skúsenejší. Španielsky klub vedie len 37-ročný kouč Inigo Pérez.
Práve Pérez bol súčasťou zostavy Bilbaa pred štrnástimi rokmi. Slovanu čelil ako 23-ročný stredopoliar.
„Pamätám si na ten zápas," zaspomínal si na tlačovej konferencii pred duelom jeho Rayo Vallecano so slovenským šampiónom v štvrtom kole ligovej fázy Konferenčnej ligy.
„Tu som nehral, ale na San Mamés áno," doplnil, pričom pred štrnástimi rokmi odohral proti Slovanu len prvý polčas. „Nehral som až tak zle, aby ma vystriedali. Boli to dve víťazstvá a verím, že to dokážeme zopakovať," dúfa Pérez.
Ešte o ňom budeme počuť, myslí si Weiss
V pozícii hlavného trénera pôsobí od februára 2024. Do oka padol aj koučovi Slovana Vladimírovi Weissovi:
„Je mi veľmi sympatický. Jeho rukopis na mužstve je očividný. Vie, čo chce hrať. Určite má pred sebou skvelú budúcnosť. Má fantastický začiatok kariéry. Určite o ňom ešte budeme počuť."
Na slová slovenského kouča reagoval aj Inigo Peréz: „Ďakujem mu. Je to veľmi skúsený tréner na klubovej, ale aj reprezentačnej úrovni. Páči sa mi jeho tím, aj jeho štýl hry."
Vallecano doposiaľ nazbieralo v Konferenčnej lige sedem bodov z možných deviatich, zatiaľ čo Slovan je v pohárovej Európe bez bodu.
Znamená to, že v dueli s Rayo Vallecano potrebuje minimálne bodovať, ideálne zvíťaziť, ak chce živiť šancu na postup do ďalšej fázy v súťaži.
Nechcú chaotický zápas
„Som si istý, že zajtra uvidíme zápas, v ktorom sa oba tímy pokúsia vyhrať. Zdôrazňujem to, že sa musíme vyhnúť chaosu. Chcem hrať svoju priamočiaru, rýchlu hru," vravel Inigo Pérez, tréner Rayo Vallecano.
„Páči sa mi to, ako sa dostávajú do šestnástky s mnohými hráčmi. Nechceme, aby to bol chaotický zápas. Takýto súper by vám tým vedel ublížiť," chválil Slovan.
Okrem trénera Weissa si Pérez zaspomínal aj na jeho syna, ktorému taktiež čelil pred štrnástimi rokmi, ale v španielskej lige, kde si Weiss junior obliekal dres Espanyolu.
„Chýba im Barseghjan, ale vracia sa Weiss. Hrával som proti nemu v španielskej lige. Je to kvalitný hráč. Bol to talentovaný futbalista, ktorý má dnes množstvo skúseností," zhodnotil Pérez.