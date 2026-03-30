Weiss rozprával o katastrofe, aj príkladnom hráčovi, ktorému dal Slovan štedrú výplatu

„Poprosil by som médiá, aby nepísali, že prišli posily, ale, že prišli noví hráči," tvrdil vlani v auguste v úvode tohto ročníka tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss.
Nebol spokojný s novými tvárami v mužstve Slovana. Okrem ľavého obrancu Sandra Cruza nenašiel medzi posilami hráča, ktorý by si vybojoval miesto v základnej zostave.
Zdalo sa, že sa zopakuje problém z predošlej sezóny, keď hráči ako Róbert Mak, Július Szöke alebo Artur Gajdoš, takisto neboli súčasťou základnej zostavy. S jedným z nich sa Slovan už po roku radšej rozišiel, ďalšieho poslal na hosťovanie.
Sportnet sa pozrel na výkony letných posíl Slovana, pričom ich aj oznámkoval podľa klasifikačnej stupnice na vysokej škole: A je výborne, B je veľmi dobre, 1,5, C je dobre, D je uspokojivo, E je dostatočne a FX je nedostatočne.
Sandro Cruz: C+
Treťou najvyužívanejšou postavou v tíme Slovana je v tejto sezóne Sandro Cruz. Na trávniku strávil dohromady 2578 minút. Viac odohrali len Kenan Bajrič (3089) a Cesar Blackman (2769).
Minutáž letných posíl Slovana v sezóne 2025/26
Sandro Cruz: 2578 minút
Peter Pokorný: 1398 minút
Andraž Šporar: 1191 minút
Alasana Yirajang: 1099 minút
Mykola Kucharevič: 953 minút
Kelvin Ofori: 867 minút
Sidoine Fogning: 597 minút
Krajní obrancovia Slovana majú nespornú pozíciu v tíme. Blackman a Cruz sú na svojich postoch neohrozenou jednotkou, keďže sú jediní krajní obrancovia v tíme.
Blackman vyniká oproti Cruzovi v schopnostiach ísť s loptou dopredu a prekonávať súperove línie. S loptou na kopačke prejde smerom vpred takmer trojnásobok toho, čo Cruz. Ide o enormný rozdiel.
Cruz nepatrí medzi kreatívnych krajných obrancov, no v lige nájdeme len piatich full-backov, ktorí majú lepšiu úspešnosť v súbojoch.
Sidoine Fogning: Fx
Jeho ľavonohý kolega z obrany Sidoine Fogning už taký využívaný nie je. Na jar je stabilnou súčasťou základnej zostavy Slovana, no toho rezervného v druhej lige.
Takmer dvojmetrový obranca odohral v tejto sezóne viac minút za B-tím belasých (345) než v najvyššej súťaži za A-tím (315).
Posledný súťažný zápas v Niké lige Fogning odohral v novembri v Skalici, keď počas polčasovej prestávky prišiel na trávnik namiesto Cruza.
„Fogning, to bola katastrofa, keď nastúpil. Skúšal som ho na ľavej obrane, keďže Sandro Cruz nemôže pre trest nastúpiť v Konferenčnej lige, ale to bolo za hranou. Musíme s tým niečo robiť, aj kabína si musí určiť pravidlá hry," opísal jeho nástup na trávnik tréner Weiss.
Mal byť alternatíva za Kevina Wimmera, keďže je takisto ľavonohý stopér, no výkonmi nepresvedčil.
Do Slovana prišiel na ročné hosťovanie s následnou opciou na prestup, pričom ho s veľkou pravdepodobnosťou už v drese tímu z hlavného mesta neuvidíme.
Kelvin Ofori: D
Otázny je aj Kelvin Ofori, ktorý v súčasnosti hosťuje do konca sezóny v štvrtom tíme slovinskej ligy Olimpija Ľubľana. Ten má možnosť ho zo Slovana v lete vykúpiť.
V prvej polovici sezóny najskôr nezasiahol v belasom drese ani do jedného kvalifikačného zápasu v predkolách o pohárovú Európu. Následne jeho meno chýbalo aj na súpiske pre Konferenčnú ligu.
V Niké lige odohral štrnásť zápasov, z toho deväť ako člen základnej zostavy, pričom ho tréner Weiss vystriedal v priemere už v 61. minúte.
V priemere na duel odohral len 49 minút. Napriek tomu stihol streliť tri góly.
Keď prišiel do Slovana, jeho odhadovaná trhová hodnota bola cez milión eur. Dnes sa počíta v státisícoch.
„Keď hral na Slovane v drese Trnavy, bol vynikajúci. Rozdielový hráč," opísal jeho kvality bývalý reprezentant a televízny expert Marián Zeman a dodal:
„Problém je, že v Trnave bol zvyknutý na to, že občas mohol aj niečo pokaziť, ale v Slovane je na vás ako hráča vyvíjaný oveľa väčší tlak, oveľa viac beháte. V Trnave bol Ofori zvyknutý na to, že dajte mi loptu a ja to budem rozhadzovať. Ale zrazu v tejto nie je. Musí si na to zvyknúť najskôr v hlave."
Peter Pokorný: C
Slovan prehral v tejto ligovej sezóne päť zápasov. V troch z nich figuroval v základnej jedenástke Peter Pokorný.
Po Danylovi Ignatenkovi a Rahimovi Ibrahimovi je tretí najvyužívanejší stredopoliar v tíme trénera Weissa, no podľa viacerých špecializovaných portálov patrí k najhoršie hodnoteným hráčom Slovana.
Z pozície defenzívneho stredopoliara vypomáha skôr obrane než podporuje útok.
V tejto sezóne čaká na oslnivejší výkon, pričom dvakrát oslabil mužstvo červenou kartou. Pri domácej prehre s Prešovom a pri remíze v Ružomberku.
Alasana Yirajang: D
Alasana Yirajang bol z pohľadu transferovej sumy najdrahšia letná posila Slovana. Z Podbrezovej mal prísť za necelý milión eur.
„Je to určite zaujímavý transfer. Verím, že to nebude posledný prípad, a že takýchto prestupov uvidíme viac. Je dôležité, aby najlepší hráči ligy išli do najlepších klubov,” tvrdil po prestupe tréner Železiarov Štefan Markulík.
Ofenzívny univerzál strelil doposiaľ štyri góly v belasom drese. Tri v Slovanft Cupe proti tímom z nižších súťaží a jeden strelil v Konferenčnej lige pri výhre nad Rayom Vallecanom (2:1).
Za Slovan odohral doposiaľ tridsať zápasov, no len do tretiny z nich nastúpil ako člen základnej jedenástku. Kotol na Tehelnom poli ho v poslednom zápase Konferenčnej ligy proti Häckenu dokonca vypískal.
Dvadsaťjedenročný Gambijčan zatiaľ neoslnil. Trápi ho zranenie, pričom v útočnej konkurencii nemá miesto v základnej zostave. Riešením by mohlo byť letné hosťovanie.
Mykola Kucharevič: B+
Mykola Kucharevič sa veľkolepo uviedol na Tehelnom poli. Koncom augusta zariadil Slovanu výhru nad Košicami hetrikom.
Dnes platí, že v Niké lige skóruje v priemere každých 102 minút pri tridsaťpercentnej streleckej efektivite. Vie skórovať pravou (3) aj ľavou (1) nohou, ako aj hlavou (2).
Ukrajinský útočník však vynechal v tejto sezóne už takmer dve desiatky zápasov pre zranenia.
Andraž Šporar: A
Ešte efektívnejší než Kucharevič je Andraž Šporar.
Až 65 percent jeho striel smeruje na bránky súperov, pričom 35 percent z jeho všetkých striel aj končí v bráne. Aj s asistenciami sa podieľal na 15 góloch.
Gól v Niké lige dá v priemere každých 81 minút.
„Slovan ma kúpil, dal mi dobrú výplatu a ja preto musím dať niečo naspäť," povedal po poslednej výhre nad Podbrezovou (2:0).
Na jar v slovenskej lige dominuje. Exceluje aj v dotykoch s loptou v šestnástke súpera. Spomedzi útočníkov má najviac dotykov v pokutových územiach (5,5) v priemere na 90 minút.
„Som veľmi spokojný, ako pristupuje k povinnostiam. Vidím, kto je na štadióne ráno prvý a kto ako prvý odchádza, a on ide príkladom," opisuje jeho pracovitosť tréner Slovana.
„Je to hráč, na ktorého musíte robiť, ale potom dokáže rozhodovať takéto zápasy takýmito gólmi. Je to o kvalite, s tým sa musíte narodiť, nedá sa naučiť,“ dodal Weiss.
