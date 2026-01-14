Slovan predstavil prvú zimnú posilu. Z Plzne prichádza nový pilier defenzívy

Svetozar Markovič pózuje s dresom Slovana
Svetozar Markovič pózuje s dresom Slovana (Autor: skslovan.com)
14. jan 2026 o 10:28
Dohodli sa na dlhoročnej zmluve.

Futbalový Slovan Bratislava posilnil pred jarnou časťou sezóny defenzívu.

Do kádra úradujúceho slovenského majstra prestúpil 25-ročný srbský stredný obranca Svetozar Markovič, ktorý prichádza z českého klubu Viktoria Plzeň. So Slovanom podpísal zmluvu na 4,5 roka.

„Som veľmi rád, že sa nám Svetozara Markoviča konečne podarilo získať. Ide o hráča, ktorého dlhodobo sledujeme a dobre poznáme. Prichádza vo veľmi dobrom futbalovom veku, má skúsenosti z európskych zápasov a z klubov, ktoré majú najvyššie ambície,“ uviedol generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Podľa jeho slov by mal Markovič výrazne posilniť stred obrany belasých.

Nová posila Slovana vyrástla v akadémii Partizanu Belehrad, kde ako 17-ročný debutoval v prvom tíme. Už v mládežníckych kategóriách nosil kapitánsku pásku a neskôr patril k stabilným členom základnej zostavy.

V lete 2019 prestúpil do Olympiakosu Pireus, odkiaľ hosťoval v Larise a následne sa vrátil do Partizanu. S belehradským klubom sa predstavil aj v európskych pohároch a v sezóne 2023/24 pôsobil ako kapitán mužstva.

Do Viktorie Plzeň zamieril v lete 2024. Počas viac než roka v českom klube odohral 50 zápasov a pomohol mužstvu k postupu do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy UEFA.

Markovič má skúsenosti aj z reprezentácie, v srbskom výbere do 21 rokov zastával pozíciu kapitána. V roku 2020 bol nominovaný na prestížne ocenenie Golden Boy pre najväčšie futbalové talenty.

„Prichádzam do najväčšieho klubu na Slovensku, ktorý má vysoké ambície. Chcem pomôcť tímu k úspechom a v každom zápase podať maximum,“ uviedol Markovič po podpise zmluvy.

    
    
    
    
