Slovan si vyhliadol novú posilu. Za stredopoliara má zaplatiť viac než pol milióna

Chorvátsky ofenzívny stredopoliar Robert Mudražija je blízko prestupu z Dinama Záhreb do Slovana Bratislava. Informáciu priniesol chorvátsky portál Index.
Slovan má za Mudražiju zaplatiť Dinamu odstupné vo výške 700-tisíc eur.
Dvadsaťosemročný Chorvát futbalovo vyrastal v akadémii Dinama, neskôr prestúpil do Záhrebu, a v roku 2016 odišiel do Rakúska, kde podpísal zmluvu s Lieferingom.
Presadiť sa mu podarilo v Osijeku, čo mu otvorilo cestu do zahraničia – v januári 2019 prestúpil do dánskeho Kodane za 2,7 milióna eur. Podľa portálu Transfermarkt má aktuálne hodnotu 1 milión eur.
Minulé leto sa stal hráčom Dinama za pol milióna eur, no stabilnú úlohu v tíme nezískal. Za chorvátskeho majstra odohral len päť zápasov, pričom iba raz nastúpil od prvej minúty.
Slovan Bratislava je po jesennej časti lídrom Niké ligy a vedie tabuľku s 39 bodmi, o bod pred Dunajskou Stredou.