Slovan si vyhliadol novú posilu. Za stredopoliara má zaplatiť viac než pol milióna

Robert Mudražija
Robert Mudražija (Autor: REUTERS)
Sportnet|7. jan 2026 o 13:19
Lídra Niké ligy má posilniť Chorvát.

Chorvátsky ofenzívny stredopoliar Robert Mudražija je blízko prestupu z Dinama Záhreb do Slovana Bratislava. Informáciu priniesol chorvátsky portál Index.

Slovan má za Mudražiju zaplatiť Dinamu odstupné vo výške 700-tisíc eur.

Dvadsaťosemročný Chorvát futbalovo vyrastal v akadémii Dinama, neskôr prestúpil do Záhrebu, a v roku 2016 odišiel do Rakúska, kde podpísal zmluvu s Lieferingom.

Presadiť sa mu podarilo v Osijeku, čo mu otvorilo cestu do zahraničia – v januári 2019 prestúpil do dánskeho Kodane za 2,7 milióna eur. Podľa portálu Transfermarkt má aktuálne hodnotu 1 milión eur.

Minulé leto sa stal hráčom Dinama za pol milióna eur, no stabilnú úlohu v tíme nezískal. Za chorvátskeho majstra odohral len päť zápasov, pričom iba raz nastúpil od prvej minúty.

Slovan Bratislava je po jesennej časti lídrom Niké ligy a vedie tabuľku s 39 bodmi, o bod pred Dunajskou Stredou.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

