Veľký návrat po piatich rokoch. Slovan predstavil očakávanú posilu do útoku

BRATISLAVA. Slovenský majster ŠK Slovan Bratislava získal do útoku očakávanú náhradu za Davida Strelca.
Do klubu sa po piatich rokoch vracia slovinský reprezentant Andraž Šporar, ktorý podpísal trojročnú zmluvu. Do Slovana prestúpil z tureckého Alanyasporu.
Šporar môže nadviazať na svoje prvé pôsobenie v Slovane v rokoch 2018–2019, keď vsietil v 78 zápasoch 60 gólov a pridal k nim 17 asistencií.
„Vitaj doma, Andraž! Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrealizovať tento veľký návrat. Keď v roku 2020 prestupoval Andraž za rekordnú sumu do Sportingu Lisabon, vyhlásil som, že má u nás kedykoľvek dvere otvorené.
My aj on sme viackrát boli naklonení jeho návratu, vždy sme boli v kontakte, a teraz konečne nastal ten správny čas. Vracia sa jedna z našich najvýraznejších osobností súčasnej éry klubu na novom Tehelnom poli. Verím, že aj fanúšikovia Andraža privítajú tak, ako si zaslúži, a spoločne napíšeme ďalší pekný príbeh.
O jeho kvalitách všetci vieme, výhodou je, že pozná prostredie a prinesie aj skúsenosti, ktoré získal v zahraničí. Teším sa, keď si po reprezentačnej pauze prvýkrát oblečie belasý dres, a zvlášť, keď opäť vybehne na Tehelné pole,“ uviedol pre klubový web generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.
VIDEO: Šporar o návrate do Slovana
Slovinského útočníka potešilo, že bude opäť obliekať belasý dres.
„Som veľmi rád, že som späť doma, na Tehelnom poli. Aj v čase, keď som pôsobil v zahraničí, som na diaľku sledoval zápasy Slovana, a tešil som sa z jeho úspechov doma i v Európe. Najviac mi chýbal práve štadión na Tehelnom poli a fantastickí fanúšikovia.
V Slovane som zažil najkrajšie chvíle kariéry, veľa výborných zápasov, nezabudnem na prvý duel na novom štadióne s Trnavou. Mám Slovan veľmi rád.
Neviem si ani predstaviť, aké to bude, zahrať si na tomto štadióne opäť v belasom drese. Veľmi sa na to všetko teším. Verím, že budem zdravý, že pomôžem tímu, a spoločne budeme znovu úspešní,“ zdôraznil.
V tíme sériového slovenského šampióna by mal nahradiť Dávida Strelca, ktorý prestúpil do anglického FC Middlesbrough.
Šporar je rodákom z Ľubľany, kde na seba upútal v drese Olimpije, za ktorú dal v sezóne 2015/16 sedemnásť gólov. Jeho kvality zarezonovali v zahraničí, v zime 2015 zamieril do FC Bazilej.
Po hosťovaní v Bielefelde prišiel v úvode roka 2018 prvýkrát do Slovana. Prispel k zisku Slovenského pohára a v sezóne 2018/19 k majstrovskému titulu. S 29 gólmi bol vtedy najlepším strelcom súťaže, počtom gólov vyrovnal jej dovtedajší rekord.
V ročníku 2019/20 prispel k postupu Slovana do skupinovej fázy Európskej ligy, v nej zaznamenal 5 presných zásahov. Aj v sezóne 2019/20, poznačenej pandémiou, mal s 12 ligovými gólmi významný podiel na majstrovskom titule.
Začiatkom roka 2020 klub zrealizoval v tom čase najväčší transfer v histórii Slovenska, keď Šporar zamieril do portugalského Sportingu Lisabon. V silnej konkurencii v portugalskom top klube hosťoval v Brage či Middlesbrough.
Od leta 2022 pôsobil v gréckom klube Panathinaikos Atény a naposledy hral za Alanyaspor. Je stabilnou súčasťou slovinského národného tímu, kde má na konte 60 štartov a 12 gólov.