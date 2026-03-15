ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 2. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 2. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 2. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
15.03.2026 o 18:00
2. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
V 2. kole nadstavby Niké ligy skupiny o titul hostí Slovan Bratislava Žilinu. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Slovan figuruje na 1. priečke, doposiaľ nazbieral 49 bodov. Pred druhou Dunajskou Stredou má náskok tri body. Belasí vyhrali v prvom kole nadstavby na pôde Michaloviec 3:1. Jeden gól strelil Barseghjan, dva presné zásahy pridal Šporar.
Žiline patrí 3. priečka so ziskom 40 bodov. Na druhú Dunajskú Stredu stráca šesť bodov, pred štvrtou Trnavou je iba o skóre. Žilinčania prehrali v minulom kole doma s Trnavou 0:1. Predtým tri zápasy po sebe remizovali.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
4
AS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body